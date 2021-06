Françoise Hardy: Krebskranke Sängerin spricht sich für Sterbehilfe aus

Zwei Meister des Heartland Rock zusammen auf einer EP.

John Mellencamp („Hurts So Good“) bestätigt offiziell, dass Bruce Springsteen auf seinem kommenden Album zu hören sein wird. „Bruce singt auf der neuen Platte und spielt Gitarre“, sagte Mellencamp während der zweiten Ausgabe von Clive Davis' virtueller Grammy-Gala 2021 am 15. Mai. Die Platte habe er vor einer Woche fertiggestellt. Das Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt. Damit folgt die EP auf das 2017 erschienene Album „Sad Clowns & Hillbillies“. Mitte Februar gab er einen Vorgeschmack auf sein 25. Album mit einem einminütigen, rauchigen Sample von „I Always Lie to Strangers“, einem folkigen Song mit Akustikgitarre, Klavier und Violine, den man…