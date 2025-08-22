1978: Halloween, Jaws 2, Convoy, Midnight Express und mehr

FFK über Filme des Jahres 1978, Teil 2

von 
Artikel Teilen

Foto: Mediahouse Berlin GmbH. All rights reserved.

ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion
Podcast Player
Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.

FFK bespricht folgende Filme: „The Boys from Brazil“, „Heaven Can Wait“, „Jaws 2“, „Halloween“, „Convoy“, „Interiors“, „Coma“, „Midnight Express“ und „Omen 2“.

FFK Weiterhören:

… und viele mehr!

Themen aus dem Artikel:
1978 Podcast Freiwillige Filmkontrolle