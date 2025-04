Frank Zappa: Konzertfilm „Cheaper Than Cheep“ erscheint doch noch!

Frank Zappa: „Work With Me Annie / Annie Had A Baby“ kündigt „Hot Rats“-Sequel „Funky Nothingness“ an

Universal Music bringt ein Schmankerl für Frank-Zappa-Fans heraus: Am 27. Juni 2025 erscheint mit „Cheaper Than Cheep“ ein bislang unveröffentlichter Konzertfilm von Frank Zappa & The Mothers of Invention – restauriert, remastered und erstmals offiziell zugänglich. Das zweistündige Konzertprogramm, aufgenommen 1974 im privaten Proberaum der Band, gilt als die wohl intimste Performance der legendären Mothers-Besetzung jener Zeit.

Das ursprünglich für das Fernsehen produzierte Konzertmaterial lagerte fast 50 Jahre lang ungenutzt im Archiv, nachdem technische Probleme eine Ausstrahlung verhindert hatten. Dank heutiger digitaler Restaurationsmöglichkeiten kann die Show nun erstmals in voller Länge erlebt werden – und das sozusagen direkt von den originalen Audio- und Videobändern.

Frank Zappa & The Mothers of Invention: „Cheaper Than Cheep“ erscheint in mehreren Editionen

Angekündigt wurden eine limitierte Super Deluxe Edition mit 3 LPs auf 180g Vinyl, 2 CDs, einer Blu-ray mit dem Konzertfilm (in Dolby Atmos, 5.1 Surround und Stereo) sowie mit einem umfangreichen Booklet mit seltenen Fotos und Linernotes von Ruth Underwood und Joe Travers. Alles kommt im hochwertigen Teleskopschuber.

Darüber hinaus kann man das Konzert auch als 3LP-Version erwerben: Der Soundtrack ist dabei aufgeteilt in 3 LPs (180g, schwarz) und wird durch ein ansprechendes Booklet ergänzt.

LP01

Side One:

1. “Cheaper Than Cheep”

2. Cosmik Debris

3. Inca Roads

Side Two:

1. RDNZL

2. Village Of The Sun

3. Montana

4. Duke Goes Out

LP02

Side Three:

1. “Get Down Simmons”

2. Penguin In Bondage

3. T’Mershi Duween

4. The Dog Breath Variations

5. Uncle Meat

Side Four:

1. How Could I Be Such A Fool

2. I’m Not Satisfied

3. Wowie Zowie

4. I Don’t Even Care

5. Let’s Make The Water Turn Black

LP03

Side Five:

1. Oh No

2. Son Of Orange County

3. More Trouble Every Day

Side Six:

1. Dupree’s Paradise

2. Apostrophe’

3. Camarillo Brillo

Fans der „neueren“ Tonträger können sich „Cheaper Than Cheep“ von Frank Zappa & The Mothers of Invention als ein 2CD+Blu-ray-Set zulegen: Hierbei erscheint das neu gemasterte Konzertvideo auf Blu-ray (Dolby Atmos, 5.1, Stereo) und der Stereo-Soundtrack auf zwei CDs. Auch hier gibt es ein umfangreiches Booklet.

Disc 1:

1. “Cheaper Than Cheep”

2. Cosmik Debris

3. Band Introductions

4. RDNZL

5. Village Of The Sun

6. Montana

7. Duke Goes Out

8. Inca Roads

9. “Get Down Simmons”

10. Penguin In Bondage

11. T’Mershi Duween

12. The Dog Breath Variations

13. Uncle Meat

Disc 2:

1. How Could I Be Such A Fool

2. I’m Not Satisfied

3. Wowie Zowie

4. I Don’t Even Care

5. Let’s Make The Water Turn Black

6. Dupree’s Paradise Introduction

7. Dupree’s Paradise

8. Oh No

9. Son Of Orange County

10. More Trouble Every Day

11. Apostrophe’

12. Camarillo Brillo 5:53

Disc 3: Blu-ray

1. Intro / Cheepnis – Percussion / “Cheaper Than Cheep”

2. Cosmik Debris

3. Band Introductions

4. RDNZL

5. Village Of The Sun

6. Montana

7. Duke Goes Out

8. A Visit To The Art Studio

9. Inca Roads

10. “Get Down Simmons”

11. Penguin In Bondage

12. T’Mershi Duween

13. The Dog Breath Variations

14. Uncle Meat

15. How Could I Be Such A Fool

16. I’m Not Satisfied

17. Wowie Zowie

18. I Don’t Even Care

19. Let’s Make The Water Turn Black

20. Dupree’s Paradise Introduction

21. Dupree’s Paradise

22. Oh No

23. Son Of Orange County

24. More Trouble Every Day

25. Apostrophe’

26. Camarillo Brillo

Bonus

1. Time Is Money (excerpt)

2. Echidna’s Arf (Of You) – Incomplete

3. Art Studio Outtakes

4. The Amazing Mr. Bickford (excerpt)

Mit „Cheaper Than Cheep“ veröffentlicht Universal Music übrigens die offizielle Zappa-Veröffentlichung Nr. 130 – ein Muss für Sammler, Audiophile und alle, die Zappas visionäres Live-Schaffen neu oder wiederentdecken wollen.