Für Gabi Delgado: Farin Urlaub covert DAF-Song „Alles ist gut“

In der ROLLING-STONE-Beilage: „Pop in Deutschland“ haben unsere Autoren 111 Bands und ihre besten Songs zusammengetragen. Alexander Müller erklärt, warum „Ich und die Wirklichkeit“ von DAF einer davon ist.

Seit der Aufdeckung von PRISM ist es um die deutsch-amerikanische Freundschaft nicht unbedingt zum Besten bestellt. Man könnte jedoch meinen, die gleichnamige Band habe schon vor mehr als 30 Jahren beschrieben, wie sich der Whistleblower Edward Snowden im Transitbereich des Moskauer Flughafens gefühlt haben mag: gefangen in einer unwirklichen Zwischenwelt, abgeschnitten vom Hier und Jetzt. >>> DAF: Gabi Delgado ist tot „Ich und die Wirklichkeit“ ist eine Lektion in Sachen Spannungsaufbau: der schleppende Rhythmus, der sich mählich steigert, die schneidende Gitarre, der exaltierte Gesang, der ins leicht Hysterische kippt. Dass „die Wirklichkeit kommt“, als wäre sie jemals woanders, macht sie…