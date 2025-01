G3: Joe Satriani, Steve Vai und Eric Johnson im ROLLING-STONE-Interview

1996 kam es, initiiert von Joe Satriani, zum ersten Mal zum mittlerweile längst historischen Dreier-Gipfel der Gitarrenolymps: G3 feierten in der Urbesetzung Joe Satriani, Steve Vai und Eric Johnson ihre Premiere. Der Clou: Jeder Künstler kommt mit eigener Band und spielt ein ganzes Set, anschließend trifft man sich zum gemeinsamen Jam.

Seit damals gab es verschiedene G3-Line-ups. Satriani tourte mit Vai und Petrucci, Uli Jon Roth, Michael Schenker oder Robert Fripp (der darauf bestand, während des Einlasses und bei angeschaltetem Saallicht zu spielen). 2024 feierte aber die Originalversion von G3 ihre Reunion – bislang leider nur mit einer US-Tour, dafür nun auch mit einem Live-Album. „Reunion Live“ kommt wahlweise als Doppel-CD oder Vierfach-LP und bietet einen interessanten Querschnitt aus den Karrieren der drei Gitarrenikonen. Während sich Eric Johnson in erster Linie auf älteres Material von den Alben „Ah Via Musicom“ und „Venus Isle“ konzentriert, legt Vai den Schwerpunkt auf sein aktuelles Album „Inviolate“ und legt die beiden Klassiker „For the Love of God“ und „Tender Surrender“ drauf. Satriani hingegen mischt alt und neu, bringt „Summer Song“ und „Always With Me, Always With You“ genauso wie neueres Material wie „1980“ und „Sahara“.

ROLLING STONE verabredete sich mit den drei legendären Gitarristen zum Videointerview – und erfuhr von viel über den Ursprung des G3-Gedankens, Hintergründe zu Touren und Setlists sowie Erinnerungen an das Jahr 1996.

G3 im Interview: Hier gibt es das einstündige Gespräch zu sehen:

Weitere Highlights