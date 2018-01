„Game Of Thrones“: Der schlimmste Fan-Schock wird Wirklichkeit

In der Vergangenheit wurde es bereits mehrmals angedeutet, nun ist es ganz offiziell und die Befürchtungen vieler Fans haben sich bewahrheitet: Die achte und finale Staffel von „Game Of Thrones“ wird erst im nächsten Jahr erscheinen.

„Game Of Thrones“: 2019 geht es weiter

So hat HBO jetzt bestätigt, dass sich Fans noch bis 2019 gedulden müssen. Die achte Staffel wird aus sechs Episoden bestehen. Als Regisseure der letzten „Game Of Thrones"-Staffel wurden bereits David Benioff & D.B. Weiss, David Nutter und Miguel Sapochnik auserkoren. Das Autoren-Team setzt sich aus David Benioff & D.B. Weiss, Bryan Cogman und Dave Hill zusammen. Einen konkreten Starttermin gibt es noch nicht, mehr als das Jahr ist derzeit nicht bekannt.

Send a raven.#GameofThrones returns to @HBO for its eighth and final season in 2019: https://t.co/FpWV0O0L9i — Game Of Thrones (@GameOfThrones) January 4, 2018

Im Sommer 2017 haben die beiden Showrunner David Benioff und Dan Weiss erstmals die Möglichkeit erörtert, die finale Staffel „Game Of Thrones" später anlaufen zu lassen, damit man mehr Zeit habe, ein spektakuläres und befriedigendes Ende für die Serie zu schaffen. Für Sender HBO dürfte die Verschiebung auch ein guter Schachzug sein. Zum einen wird die Serie so künstlich am Leben erhalten, zum anderen bleibt nun jetzt mehr Zeit, um sich voll und ganz auf die Marketing-Kampagne für die diesjährige Emmy-Preisverleihung zu konzentrieren. Da die siebte Staffel „Game Of Thrones" im Sommer 2017 startete, stehen die Chancen auf eine Nominierung nicht schlecht. Außerdem startet in diesem Jahr auch die zweite Staffel von „Westworld". Übrigens nahm sich diese Serie auch ein Jahr Auszeit. Die erste Staffel lief bereits 2016.

