Inzwischen kommt keine Staffel von „Game Of Thrones“ mehr ohne Entscheidungsschlacht aus. Für die Schauspieler, Regisseure und Produzenten ist das, man kann es sich ja denken, jedes Mal ein Kraftakt. Zumal sich die Fans der Serie natürlich an den Bildern orientieren, die sie aus dem Kino („Herr der Ringe“) gewohnt sind.

Weiterlesen „Game of Thrones“: Endlich wissen wir, was Ned Stark vor seinem Tod sagte Die Szene, in der Ned Stark enthauptet wird, gehört zu den schockierendsten bei „Game of Thrones“. Wenn man einem inzwischen bereits wieder gelöschten Beitrag eines Regieassistenten der Fantasyserie glauben mag, dann enthält die kommende achte Season die größte TV-Schlachtszene, die je zu sehen war. Zuletzt waren schon geleakte Bilder von einem in Flammen stehenden Winterfell zu sehen – außerdem wissen wir, wer von den Figuren auf jeden Fall dabei ist.

„Game Of Thrones“, Staffel 8: 55 Drehnächte des Grauens

Doch „Watchers on the Wall“ berichtete nun über den angesprochenen Post von Jonathan Quinlan, in dem auf einem Bild ein „The Producer Types“-Brief zu sehen ist, in dem der Crew (intern „The Night Dragons“ gennant) für 55 Nächte (!) in „Kälte, Schnee, Regen, Matsch, der Scheiße von Toome und den Winden von Magheramorne“ gedankt wird.

55 Drehtage für eine Kampfszene? Das dürfte Fernsehgeschichte schreiben – und darüber hinaus darauf hindeuten, dass zum Abschluss von „Game Of Thrones“ tatsächlich kaum ein Stein mehr auf dem anderen liegt und viele beliebte Charaktere den Kämpfen zum Opfer fallen könnten. Am Ende sogar alle?

Angriff der Weißen Wanderer

Fans, die sich die vor einigen Wochen ins Netz gelandeten Produktionsbilder zu Gemüte führten, interpretierten übrigens auch, dass es die Weißen Wanderer sein dürften, die – inzwischen im Besitz eines eisatmenden untoten Drachen – von einer Festung zur nächsten eilen, um sie zu zerstören. Dass es sich dabei auf jeden Fall um Winterfell handeln könnte, verdeutlicht ebenfalls die Produktionsnotiz, sind Toome und Magheramorne doch Drehorte für die Szenen des Stark-Sitzes. Allerdings erwähnt Quinlan in seinem Beitrag auch noch einen dritten, unbekannten Ort.

Weiterlesen Treffen der Titanen: „Game Of Thrones“-Macher entwickeln „Star Wars“-Reihe David Benioff und D.B. Weiss haben einen neuen Auftrag: Für Disney arbeiten sie an „Star Wars“-Projekten. Die Schlachten in „Game Of Thrones“ haben die Serie stark geprägt und die Charakter- wie Handlungsentwicklung wesentlich vorangebracht. Die zuletzt die siebte Staffel abschließende „Loot Train Attack“ zeigte – über die Inszenierung von furiosen, feuerspeienden Drachen und wildgewordenen Dothraki -, dass es die Macher von „Game Of Thrones“ beherrschen, die Zuschauer ratlos zu machen, wem sie nun die Daumen drücken sollten.