George Harrison: Neuer Remix von „All Things Must Pass“ zum kommenden Reissue

Es war ein ganz neuer Sound. In den späten Beatles-Jahren griff er auch zur Slide-Gitarre. Er sagte mir einmal: „Ich glaube, dass viele moderne Gitarristen den Pitch vernachlässigen.“ Er traf die Noten genau, seine Slides waren präzise, dazu nur ein wundervolles Vibrato. Man höre sich diese Aufnahmen an – sie waren so makellos, so innovativ. Er war ein Mann, der uns so viel gab. Geboren 1943 Gestorben 2001 Gitarren Rickenbacker 360/12, Gretsch Duo Jet (1957)

Eine Neuauflage seines ersten Soloalbums „All Things Must Pass“: Das hatte sich George Harrison einst zum Ziel gesetzt, es aber bis zu seinem Tod 2001 nicht umsetzen können. Zum 50. Jubiläum der Post-Beatles-Platte lässt sein Sohn Dhani Harrison diesen Traum nun wahr werden, und zwar mit einem erweiterten Remix.

Ein Release-Datum ist noch nicht bekannt, die neue Version des Titelsongs „All Things Must Pass“ veröffentlichte Harrison am Freitag (27. November). „Der neue Stereo-Mix ist ein Vorgeschmack auf die Dinge, die 2021 auf uns zukommen, wenn wir den 50. Geburtstag des legendären Albums meines Vaters feiern“, schreibt Dhani Harrison in einem Statement. Harrison habe sich durch Berge an Aufnahmen gewälzt – und es wurden immer mehr.

Den Song „All Things Must Pass“ schrieb George Harrison in den letzten Jahren, die er mit dem Beatles verbrachte. Die Kollegen nahmen das Lied, wie so viele Perlen Harrisons, nicht an – und so startete er 1970 seine Solo-Karriere damit.

„Dieses Album zu produzieren war einer der größten Wünsche meines Vaters. Wir arbeiteten daran, bis er (2001) dahin schied“, erinnert sich Harrison. Für das Projekt tat er sich mit dem Grammy-Gewinner und Audioingenieur Paul Hicks zusammen, der schon am Remix des Rolling-Stones-Albums „Goats Head Soup und an John Lennons Song „Gimme Some Truth“ beteiligt war.