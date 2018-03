Die 100 besten Gitarristen aller Zeiten: John Lennon

In einem Video, das die Band bei YouTube postete, zeigen Dave Grohl, Schlagzeuger Taylor Hawkins, Bassist Nate Mendel und Keyboarder Rami Jaffee, dass sie auch ganz anders können. Aktuell ist die Band in Südamerika unterwegs. Backstage haben die Musiker auch stets einen mit allen Instrumenten ausgestatteten Jam-Room zur Verfügung – dort ist auch das Mash-up von John Lennons „Imagine“ und Van Halens „Jump“ entstanden. „Proben für die Sommertour hat sich noch nie so gut angefühlt … wir sehen uns … (bis dahin habe ich auch den Songtext drauf, ich schwöre)“, heißt es in der Videobeschreibung. Auch wenn der Text noch…