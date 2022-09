Gewinnen: 3x die 5-Movie-Collection der „Jurassic World“-Reihe & „Jurassic World 3“ auf Blu-ray

Mit „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ kommt der sechste Teil der Jurassic-Park-Filmreihe ab 11. August ins Heimkino. Wir verlosen dazu 3x die 5-MOVIE-Collection der JURASSIC WORLD-Reihe und dazu das „JURASSIC WORLD 3 Raptoren Steelbook“ auf Blu-ray.

Im Finale der Jurassic-Ära kommt es zum Aufeinandertreffen zweier Generationen. Erstmals stoßen Chris Pratt und Bryce Dallas Howard auf Laura Dern, Jeff Goldblum und Sam Neill. Der Film spielt vier Jahre nach der Zerstörung der Isla Nublar. Mittlerweile verbreiten sich die Dinosaurier auf dem gesamten Globus und machen Jagd auf die Menschen.

Einige neue Namen sind dabei, wie DeWanda Wise (Nola Darling), Emmy-Kandidat Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari – Wo wir Wurzeln schlagen) und Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro) . Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit BD Wong als Dr. Henry Wu, Justice Smith als Franklin Webb, Daniella Pineda als Dr. Zia Rodriguez und Omar Sy als Barry Sembène.