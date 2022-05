Gewinnspiel: Wir verlosen ein signiertes Bill-Bruford-Boxset

Bill Bruford war innerhalb der letzten 50 Jahre als einer der originellsten und innovativsten Schlagzeuger in den unterschiedlichsten musikalischen Genres an etlichen musikalischen Projekten beteiligt. Als Gründungsmitglied der Progressive-Rock-Band YES erlangte er Bekanntheit und erweiterte seither stets seinen Horizont mit der Beteiligung an anderen Bands. So trommelte er unter anderem für King Crimson oder Genesis, widmete sich aber auch Soloprojekten. 2017 wurde Bruford als Mitglied von YES in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Zur Veröffentlichung seiner im April erschienenen sechsteiligen Werkschau „Making A Song And Dance: A Complete-Career Collection“ verlost ROLLING STONE ein signiertes Boxset.

Empfehlung der Redaktion King Crimson: Sänger und Bassist Gordon Haskell ist tot

Bill Bruford passt in keine Schublade

Bruford hat für die Edition 70 Songs aus seiner gesamten Karriere ausgewählt. Diese Tracks umfassen Werke von 23 verschiedenen Künstler*innen und Bands. Der Musiker hätte es dabei „bewusst vermieden, sie in Branchenkategorien wie ‚Progressive Rock‘, ‚Fusion‘ oder ‚Jazz‘ einzuordnen“. Seines Erachtens passe „die meiste Musik, mit der ich in Verbindung gebracht wurde, nur sehr schlecht in solche Schubladen“.

Sechs CDs mit den unterschiedlichsten Zusammenarbeiten

Das Boxset „Making A Song and Dance: A Complete-Career Collection“ enthält Titel aus seiner Zeit bei Yes, King Crimson, Bruford und Bill Bruford’s Earthworks. Platz finden darin auch seine Zusammenarbeiten mit den Gitarristen Al Di Meola, Steve Howe und Kazumi Watanabe. Auch gemeinsame Titel mit den Keyboardern Patrick Moraz und Michiel Borstlap sind auf den sechs Discs zu finden. Teil der Box ist außerdem eine von Bruford verfasste Biografie mit Fotos.

Brufords Interesse galt immer nur dem Schlagzeug

„Mein Interesse galt dem breiteren Diskurs über das Schlagzeug und das Schlagzeugspielen und nicht irgendwelchen Vorstellungen von Erfolg oder Ruhm“, fasst Bruford seine Karriere zusammen. Weiter erklärt er: „Meine Existenzberechtigung war es, mir interessante Dinge für das Schlagzeug auszudenken. […] Es war mir ziemlich egal, was die Kritiker, Kommentatoren oder Musikwissenschaftler dachten, und das sollte für viele Jahre mein Grundstein, mein Modus Operandi bleiben.“

Wir verlosen eine von Bill Bruford signierte Sammelbox von „Making A Song And Dance: A Complete-Career Collection“. Einfach das Formular ausfüllen und als Lösungsbegriff „Bruford“ eingeben. Teilnahmeschluss ist der 31.5.2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.