Gewinnspiel: Wir verlosen zum Heimkinostart Steelbooks von „Halloween Kills“

„Halloween Kills“ ist der zwölfte Film der „Halloween“-Reihe und die Fortsetzung des 2018 erschienen Vorgängers „Halloween“. „Halloween Kills“ lief im Herbst 2021 in den deutschen Kinos, jetzt gibt es den Film bald auch auf DVD, Blu-ray oder 4K Ultra HD zu sehen, die neben der Kinofassung auch den Extended Cut enthalten.

Produziert wurde der Film von Jason Blum, Regie führte wie beim vorangegangenen Teil David Jordan Green. Und auch mit Halloween-Urgestein Jamie Lee Curtis als Laurie Strode gibt es in „Halloween Kills“ ein Wiedersehen.

Am Ende des letzten Teils schien es, als sei es Laurie Strode, ihrer Tochter Karen und ihrer Enkeltochter Allyson gelungen, Michael Myers zu besiegen, in dem sie ihn in einem brennenden Gebäude einsperrten. Doch so leicht ist der maskierte Killer nicht zu töten.

Der Mörder hat es scheinbar geschafft sich zu befreien und kehrt nach Haddonfield zurück, um sein blutiges Handwerk zu verrichten. In der Kleinstadt gehen unterdessen die Menschen auf die Straße, weil sie empört darüber sind, dass es den Behörden nicht gelungen ist, Myers zu schnappen. Führende Stimmen der aufgebrachten Bürger werden Tommy Doyle, der Michaels Amoklauf als Kind in den 70ern miterlebte – und Allyson.

„Halloween Kills“ ist seit dem 24. Februar als 4K Ultra HD, DVD und Blu-ray erhältlich.