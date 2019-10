Podcast Freiwillige Filmkontrolle: Halloween-Special – Die gruseligsten Filme der Kinogeschichte

Zwei neue Serien: der Super-GAU bei Kiew und die echte Lebensgeschichte eines israelischen Agenten, gespielt von Sacha Baron Cohen

„Chernobyl" widmet sich der Nuklearkatastrophe von 1986, als das Kernkraftwerk bei Kiew explodierte, was tausende Tote nach sich zog, die Region verstrahlte, Europa verunsicherte und die UDSSR-Regierung in Moskau an den Rand des Zusammenbruchs führte. Mit „The Spy" versucht sich der Comedian Sacha Baron Cohen erstmals im Drama-Fach. Er spielt in der Netflix-Miniserie den israelischen Agenten Eli Cohen, der Anfang der 1960er-Jahre in die syrische Staatsführung eingeschleust wird.