„Der Exorzist“: Sequel-Trilogie von „Halloween“-Macher kommt!

Mit Alice Cooper, den Sex Pistols und den Ramones: Campino setzt in seiner Sommer-Playlist auf Klassiker. Die Wahl fällt allerdings nicht nur auf Punk und verzerrte Gitarren.

Auch „Walking On Sunshine“ von Katrina And The Waves findet sich in der Liste wieder, die er vor einiger Zeit an einem heißen Abend vor einem Konzert der Toten Hosen zusammengestellt hat. Das Ergebnis ist eine echte Alternative zu den sprichwörtlichen Sommerhits, die im Freibad oder im Park aus den Bluetooth-Boxen plärren. Diese und viele weitere Sommer-Playlists finden Sie auf unserem Spotify-Profil ROLLING STONE GERMANY. Campinos Sommer-Playlist: https://open.spotify.com/user/rollingstonemagazin/playlist/3enuMmw0NCs4ROXyFL9UYD?si=TLuPrCHxTRykljLgRCuOAw