Das wird Sie auch interessieren





Guns N’Roses kommen wieder nach Deutschland. Im kommenden Jahr spielt die Band um Sänger Axl Rose allerdings nur zwei Gigs – am xx in Stuttgart.

Damit setzen die Musiker ihre erfolgreiche „Not In This Lifetime“-Tour fort, die sie rund um den Globus bringt und bereits für Rekordumsätze gesorgt hat. Ein Grund dafür ist natürlich, dass die Band wieder mit Slash und Duff McKagan unterwegs ist.

Zuletzt waren Guns N’Roses 2018 in Good Old Germany zu sehen.

Guns N’Roses live in Hamburg und München 2020: Tickets, Termine, Vorverkauf:

Eventim meldet:

Guns N‘ Roses haben für 2020 zwei Open Air Shows in München und Hamburg angekündigt. 😮 Tickets bekommt ihr Mittwoch ab 10 Uhr. 😁

🎶Take me down to the Paradise City…🎶

👉 https://fal.cn/Guns_n_Roses 👈