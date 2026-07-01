Haaland-Memes im Check: Welche sind KI, welche sind echt

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Während Deutschland souverän gegen Paraguay ausscheidet, marschiert Norwegen im Sechzehntelfinale an der Elfenbeinküste vorbei. Unter den Torschützen befindet sich, na klar, Erling Haaland. Der blonde Hüne ist nicht nur einer der erfolgreichsten Stürmer seiner Zeit, sondern bietet auch einiges an Meme-Potential. Schließlich ist die blonde Haarpracht mit „BabyFace“ zusammen mit dem Körperbau eines Halbgotts schlichtweg einzigartig. Somit kann man sich nicht entscheiden, ob der Norweger eher lieblich dreinschaut oder einen gleich mit voller Macht umtackelt. Die Social-Media-Accounts werden derzeit mit Memes rund um sein Auftreten geflutet, doch wie so häufig ist im Zeitalter von KI nicht immer klar, was echt und was am Computer entworfen ist.

Ein Hüne mit Meme-Potential

Dass Erling Haaland sportlich zu den ganz Großen gehört, ist nun seit seinem Torrekord in der Premier League allgemein bekannt. Aber auch physisch ist der Norweger mit 194 Zentimetern und ungefähr 94 Kilogramm laut „Kicker“ schwer zu ignorieren. Folglich entstand beim ersten Gruppenspiel Norwegens auch ein Meme, welches auf dem Konsens der Physis aufbaute. Als Haaland auf den irakischen Verteidiger Zaid Tahseen zusprintete, fiel vielen auf, wie einschüchternd der Freeze Frame aussah. Der Vergleich eines Geparden, welcher eine Gazelle jagte, lag nahe, und auch die Unterschrift: „The last thing an English soldier in 850 AD sees before taking two axes to the face“, bringt den Moment pointiert auf den Punkt.

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Aus dem gleichen Clip entstanden mehrere Meme-Variationen. Es beruht alles darauf, nicht von Haaland gejagt werden zu wollen. Somit ist für einige die neue Angst, in den Backrooms gefangen zu sein und vom norwegischen Halbgott gejagt zu werden.

Der Wikinger aus Norwegen

Der Vergleich eines Wikingers passt natürlich zu Norwegen wie die Axt in den Rücken eines Engländers, denn der Siegesjubel der Norweger ist das Rudern. Und so wurde das Meme real, als Haaland einen Wikingerhelm nach dem Sieg gegen die Elfenbeinküste aufzog und zuvor mit seiner Mannschaft im Takt zum Trommelschlag von Oedegaard das Rudern begann. Es ist und bleibt ein waschechter Wikinger.

Deepfakes rund um den Hype

Doch neben Memes, welche auf realen Situationen fußen, entstehen auch Deepfake-Fälschungen rund um den Haaland-Hype. So erlangte ein Video vom 194-cm-Hünen Viralität, in welchem er beim Essen zu sehen ist und sich anschließend im Spiegel vor seinem eigenen Abbild erschreckt. Jedoch handelt es sich beim Video um ein KI-Face-Swap. Während das Originalvideo den chinesischen Comedian Jin Long beinhaltet, sieht man im neuen Video Haaland im Manchester-Jersey.

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Es ist eben ein Zeitalter, in welchem man immer doppelt checken muss, was echt und was unecht ist. So konnte man auch einen KI-Hitler in der Deutschland-Fantribüne erkennen. Ein weiteres Meme von Haaland zeigt ihn zusammen mit dem neuen KitschKrieg-Erfolgssong „Gut Genug“, welcher an sich schon durch „Doobie Scoot Kanou“ avancierte. Hierbei handelt es sich um ein Spiel zwischen Manchester City und West Ham in der Premier League, wobei Haaland den Ball mit voller Wucht in das Gesicht eines West-Ham-Spielers verfrachtete.

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Auch Videos, wie er gegnerische Spieler eher als Spielfiguren auf dem Feld herumschiebt, wie es ihm gerade passt, gehen viral, womit fast jede Situation des 25-Jährigen zum Meme wird. Wer bei der Entstehung solcher Memes live dabei sein will, kann sich das Achtelfinalspiel zwischen Brasilien und Norwegen am 5.7. um 22:00 deutscher Zeit live angucken. Wer weiß, vielleicht ist es diesmal Neymar, welcher übers ganze Spielfeld gejagt wird.