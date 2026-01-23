Harry Styles erklärt den Titel seines neuen Albums

Harry Styles hat die Bedeutung des Albumtitels „Kiss All the Time. Disco Occasionally“ erklärt. In einem Interview zur im März erscheinenden Platte gab Styles zu Protokoll, dass ihm die ausgewogene Akzentuierung von Lust und Routine wichtig gewesen sei.

„Kiss All the Time. Disco Occasionally“: „Man könnte sagen, es ist wie ‚trink die ganze Zeit Wasser. Aber du musst gelegentlich pinkeln‘“, sagte Styles in der „BBC Radio 1’s breakfast show with Greg James“. „Du kannst eine Pause vom Küssen machen. Aber du kannst auch Wasser trinken, während du pinkelst. Es ist irgendwie optional. Die Idee ist, dass man eine Pause vom Küssen machen kann, um in die Disco zu gehen.“ Küssen ist für ihn also lebensnotwendige Tätigkeit, gelegentlich abgelöst durch Party im Club.

Im weiteren Gespräch mit dem britischen Sender sprach Harry Styles auch über einen touristischen Besuch in Rom im vergangenen Jahr, der mit der Papstwahl zusammengefallen ist. Beim Friseur hat er die volle Ladung italienischer Freude abbekommen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

LCD Soundsystem und The Durutti Column als Einflüsse

„Ich war gerade beim Friseur in Rom, als ich plötzlich alle Leute „Habemus Papam!“ [„Wir haben einen Papst“] rufen hörte und die Leute die Straße entlang rannten“, erzählt Styles. „Der Friseur rief auch „Habemus Papam!“, aber dann war er fertig und ich dachte mir „Oh, ich bin nur fünf Minuten zu Fuß von dort entfernt“, also bin ich einfach hingegangen. Es war total verrückt.“

Auch auf neue musikalische Einflüsse kam Harry Styles zu sprechen. Seine neue Single „Aperture“ sei beeinflusst von „klassischem Pop-Songwriting“, er nannte jedoch LCD Soundsystem und die englische Post-Punk-Band The Durutti Column als weitere Inspirationsquellen.

„Ich habe [LCD Soundsystem] auf einem Festival in Madrid gesehen und dann wieder in Brixton [Academy, London]. Es war so schön, zu sehen, wie sie sich darin verloren haben. Die Inspiration, [LCD Soundsystem] zu sehen und zu erkennen, ‚so möchte ich mich auf der Bühne fühlen‘, passte zu der Musik, die ich machte.“