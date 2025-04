Harvard verklagt Trump-Regierung

Die Trump-Regierung hat Milliarden von Dollar an Bundesmitteln für Universitäten in ganz Amerika eingefroren. Und weigert sich, ihre Liste von Forderungen zu erfüllen. Deshalb hat die Harvard University eine Bundesklage gegen die Regierung eingereicht. Und ihr vorgeworfen, gegen den Ersten Verfassungszusatz zu verstoßen.

„Keine Regierung – unabhängig davon, welche Partei an der Macht ist – sollte privaten Universitäten vorschreiben, was sie lehren dürfen. Wen sie aufnehmen und einstellen dürfen. Und welchen Forschungsgebieten sie nachgehen dürfen“, sagte Harvard-Präsident Alan Garber am Montag in einer Erklärung an die Universität.

Die Trump-Regierung hat in den letzten Monaten Hochschulen ins Visier genommen. Sie Studentenvisa widerrufen. Und versucht, Universitäten wegen pro-palästinensischer Aktivitäten die Mittel zu streichen. Die Regierung hat die Mittel für die Columbia University gestrichen. Und außerdem die Mittel für die Brown University , die Cornell University und die Northwestern University wegen angeblichen Antisemitismus an den Hochschulen eingefroren.

„Überprüfung der Studentenschaft, der Fakultät, der Mitarbeiter und der Führung auf Meinungsvielfalt“

Harvard hatte zuvor der Definition von Antisemitismus zugestimmt. Sie wird weitgehend von der Rechten vertreten. Sich hat sich jedoch gegen die Versuche der Regierung gewehrt, mehr Kontrolle zu erlangen. Sie forderte, dass die Universität Initiativen für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion einstellt. Dazu eine von der Regierung genehmigten externen Stelle. Sie soll „die Überprüfung der Studentenschaft, der Fakultät, der Mitarbeiter und der Führung auf Meinungsvielfalt“ erlauben.

Obwohl einige Mitglieder der Regierung behauptet haben, ihr in diesem Monat veröffentlichter Forderungsbrief sei versehentlich verschickt worden, deuten andere Aussagen und Maßnahmen laut Garber auf etwas anderes hin. Zusätzlich zur anfänglichen Einfrierung von 2,2 Milliarden Dollar an Fördermitteln hat die Regierung weitere Zuschüsse in Höhe von 1 Milliarde Dollar eingefroren. Dazu Untersuchungen der Aktivitäten von Harvard eingeleitet, die Ausbildung internationaler Studierender gefährdet und angekündigt, dass sie eine Aufhebung der Steuerbefreiung der Universität in Betracht zieht.

Die Klage von Harvard ist die zweite Klage der renommierten Universität gegen die Trump-Regierung

„Die Folgen der Übergriffe der Regierung werden schwerwiegend und langanhaltend sein“, sagte Garber in seiner Mitteilung zur Ankündigung der Klage. Er warnte, dass die Forschung zu Krebs bei Kindern, zu Ausbrüchen von Infektionskrankheiten und zur Linderung der Schmerzen von verwundeten Soldaten auf dem Schlachtfeld gefährdet sei. Ebenso wie zukünftige ‚Möglichkeiten, das Risiko für Multiple Sklerose, Alzheimer und Parkinson zu senken‘.

Die Klage von Harvard ist die zweite Klage der renommierten Universität gegen die Trump-Regierung. Anfang dieses Monats verklagten Harvard-Professoren die Trump-Regierung wegen ihrer Überprüfung von rund 9 Milliarden Dollar an Bundesmitteln für die Universität nach pro-palästinensischen Protesten. Sie bezeichneten diesen Schritt als „Pistole an die Schläfe“. Die Klage beantragte auch eine einstweilige Verfügung. Und warf der Regierung vor, „Titel VI auszunutzen, um Universitäten dazu zu zwingen, die freie Meinungsäußerung und akademische Forschung im Dienste der politischen oder strategischen Präferenzen der Regierung zu untergraben“.

„Harvard nimmt diese Aufgabe ernst“

In seinem Brief an die Harvard-Gemeinschaft schrieb Garber am Montag: „Die Regierung hat die Reaktion der Universität auf Antisemitismus als Rechtfertigung für ihr rechtswidriges Vorgehen angeführt. Als Jude und als Amerikaner weiß ich sehr gut, dass es berechtigte Sorgen über den zunehmenden Antisemitismus gibt.“ Er fuhr fort: „Um dieses Problem wirksam anzugehen, sind Verständnis, Absicht und Wachsamkeit erforderlich. Harvard nimmt diese Aufgabe ernst. Wir werden weiterhin mit der gebotenen Dringlichkeit gegen Hass kämpfen. Und dabei unseren gesetzlichen Verpflichtungen in vollem Umfang nachkommen. Das ist nicht nur unsere rechtliche Verantwortung. Es ist unsere moralische Pflicht.“