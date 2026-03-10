„Heated Rivalry“-Stars sagen Hatern: „GTFOH“

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Die „Heated Rivalry“-Stars Hudson Williams und François Arnaud schlagen zurück gegen die Hater – nach monatelangem angeblichem Online-Missbrauch.

Die beiden Schauspieler wandten sich am Montag an Instagram und veröffentlichten ein Statement, das sich offenbar an Fans der Show richtet, die abfällige Kommentare über die Stars online gepostet haben.

„Nenn dich nicht Fan, wenn du rassistische/homophobe/biphobe/misogyne/altersdiskriminierende/ableistische/parasoziale/bigotte Kommentare jeder Art verbreitest“, hieß es in dem Post. „Niemand von uns braucht deine hasserfüllte ‚Liebe‘.“

Cast steht zusammen

Obwohl die beiden nicht erklärten, was zu ihrem gemeinsamen, über die Notes-App erstellten Post geführt hatte, betonten sie, dass das Cast „sich gegenseitig respektiert, unterstützt und liebt und alle am selben Strang zieht.“ Die Stars fügten hinzu: „Wenn ihr das nicht akzeptieren könnt, gtfoh“ – ein Akronym, das jemanden auf wenig höfliche Weise auffordert, zu verschwinden.

Williams‘ und Arnauds Botschaft wurde von Co-Star Robbie Graham-Kuntz in seinen Instagram Stories geteilt, wobei der „Kip“-Darsteller ein Herz-Emoji neben ihre Worte setzte. Show-Creator Jacob Tierney und Autorin Rachel Reid, die die originalen „Heated Rivalry“-Bücher geschrieben hat, teilten die Nachricht ebenfalls. Connor Storrie, der in der Show Williams‘ Gegenpart spielt, hatte zum Zeitpunkt dieses Artikels noch nichts gepostet.

Der kometenhafte Aufstieg von „Heated Rivalry“ hat das gesamte Cast ins Rampenlicht katapultiert und zu intensiver öffentlicher Aufmerksamkeit geführt, die alles seziert – vom Privatleben der Schauspieler bis hin zu ihren Interaktionen online und abseits davon.

Paparazzi und Promi-Rummel

Das Cast ist inzwischen auch zum festen Bestandteil der Paparazzi-Welt geworden. Williams wurde kürzlich beim Feiern auf der Paris Fashion Week fotografiert, nachdem er die Balenciaga-Show besucht hatte, während Storrie in New York von Fans und Fotografen belagert wurde – nach seinem jüngsten Auftritt als Host bei „Saturday Night Live“ (bei dem Williams ebenfalls einen Cameo-Auftritt hatte).

Trotz der Gerüchte im Netz gibt es keinerlei Anzeichen für Drama unter den Cast-Mitgliedern, die ihre gegenseitige Unterstützung öffentlich in TV-Auftritten und Magazin-Interviews bekundet haben. Storrie (der Ilya Rozanov spielt) stand zuletzt gemeinsam mit Arnaud, Nadine Bhabha (Elena), Christina Chang (Yuna Hollander), Graham-Kuntz sowie den ausführenden Produzenten Brendan Brady und Jacob Tierney auf der Bühne der 37. GLAAD Media Awards, wo „Heated Rivalry“ den Preis für die herausragende neue TV-Serie gewann.