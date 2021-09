Helene Fischer: Hier neue Single „Volle Kraft voraus “ streamen

Foto: Getty Images, Alexander Koerner. All rights reserved.

Helene Fischer bereitet sich auf ihre nächste Veröffentlichung vor: Ihre letzten Alben „Für einen Tag“, „Farbenspiel“ und „Helene Fischer“ gehören zu den kommerziell erfolgreichsten der deutschen Musikgeschichte.

Mit ihrem kommenden Album „Rausch“ möchte Fischer nun an diesen Erfolg anknüpfen. Das Werk ist seit einigen Wochen online vorbestellbar und erscheint am 15. Oktober. Nun gibt die Sängerin mit einer neuen Single-Auskopplung einen weiteren Vorgeschmack auf die neue Platte.

Zweite Auskopplung nach „Vamos A Marte“

Erst im August hatte Fischer mit dem Release ihrer Single „Vamos A Marte“ auf sich aufmerksam gemacht. Das spanisch-deutsche Duett mit Schlager-Sänger Luis Fonsi brachte ihr mit Platz 2 den besten Chart-Einstieg ihrer Karriere ein.

Am Freitag (24. September) folgte nun also die nächste Single zum kommenden Album. Über ihre Social-Media-Accounts teilte die Musikerin die Veröffentlichung mit ihren Fans.

Im Video ist Fischer im extravaganten Pailletten-Look zu sehen. Textlich gibt die Sängerin sich gewohnt gefühlvoll. Es geht um Abschiede. Dabei schlägt Fischer selbstsichere Töne an: „Volle Kraft voraus / zurück aufs offene Meer hinaus“ heißt es im Refrain. Und später: „Ich muss weiterziehen und du auch“.

Doku und Mega-Konzert in Planung

Anlässlich der Single wies Fischer auch erneut auf die Veröffentlichung der Konzert-Doku über den öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ZDF hin. Diese werden begleitend zum Release des Albums einen Film über Fischers Leben und Schaffen veröffentlichen. Die 60-minütige Doku wird einen Tag nach dem Album unter dem Namen „Rausch der Sinne“ erscheinen. Laut ZDF können die Fans Fischer hier „so persönlich und nah erleben wie noch nie zuvor“.

Währenddessen läuft auch der Vorverkauf des einzigen Deutschland-Konzerts der Sängerin 2022. Beim Mega-Auftritt im August in München werden knapp 150.000 Zuschauer*innen erwartet. Wer ein Ticket für die Veranstaltung ergattern will, muss allerdings tief in die Tasche greifen. Normale Stehplätze gehen zwar mit knapp 100 Eure vergleichsweise günstig ins Rennen. Für ein VIP-Paket müssen Fans ihren Brieftaschen aber stolze 599 Euro entlocken.

Hier das Video zu Helene Fischers neuer Single „Volle Kraft Voraus“ ansehen: