Erfolgreich versteigert: So viel ist die berühmte „Titanic“-Tür wert

Bei einer Versteigerung des Auktionshauses „Heritage Auctions“ wurde am Sonntag (24. März) in Dallas, Texas eine nicht ganz unbekannte Filmrequisite des 1997 erschienenen „Titanic“-Films versteigert. Die meistbietende Person zahlte 718.000 Dollar (etwa 662.600 Euro) für das Holzbrett. Laut dem Auktionshaus handle es sich nicht um eine ganze Tür, sondern lediglich um einen Teil des Türrahmens zur ersten Klasse – nachgebaut für den Film.

Die wahrscheinlich umstrittenste Tür der Welt

In einer der letzten Szenen von „Titanic“ liegt Rose, gespielt von Kate Winslet (die laut Regisseur James Cameron gar nicht die erste Wahl war), auf der im eiskalten Wasser herumtreibenden Tür. Jack (Leonardo DiCaprio) schwimmt neben ihr her und hält ihre Hand.

Fans debattieren seitdem der Film 1997 veröffentlicht wurde, ob nicht beide Charaktere auf der Tür Platz gefunden hätten und Jack somit nicht hätte sterben müssen. James Cameron hat der jahrelangen Diskussion 2023 ein Ende setzen wollen. So beauftragte er ein Forschungsteam, das den Fall untersuchen sollte – und das hatte es in sich. Forensiker:innen und Unterkühlungsexpert:innen schauten sich die im Film dargestellte Situation genau an. Ausgetestet an zwei Protagonist:innen, die Jack und Rose darstellen sollten, ergab sich: Nur einer der beiden konnte überleben.

„Wir haben zwei Stuntleute genommen, die die gleiche Körpermasse hatten wie Kate und Leo, und wir haben sie mit Sensoren versehen und in Eiswasser gelegt und getestet, ob sie mit verschiedenen Methoden hätten überleben können, und die Antwort war, dass beide auf keinen Fall hätten überleben können. Nur einer hätte es geschafft“, beendete der Regisseur gegenüber der Zeitung „Toronto Sun“ ein für allemal die Debatte.

Auktionshaus nimmt an einem Abend 13,6 Millionen Dollar ein

Die weltberühmte Filmtür war nicht der einzige Gegenstand, der für eine hohe Summe über den Auktionstisch ging. So wurde auch die Axt, mit der Jack Nicholson in „Shining“ eine Tür einschlug, für 125.000 Dollar versteigert. Das teuerste Objekt am Abend war die Peitsche, die Harrison Ford 1984 in „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ schwang. Sie wechselte für 525.000 US-Dollar den oder die Besitzer:in.