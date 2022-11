Hören: Roger Waters‘ 2022er-Version von „Comfortably Numb“

Mit „Comfortably Numb 2022“ hat Roger Waters eine neue Version des Pink-Floyd-Hits veröffentlicht. Erstmalig ist „Comfortably Numb“ auf dem Pink-Floyd-Album „The Wall“ (1979) erschienen.

Das Stück wurde während Waters‘ aktueller „This Is Not A Drill“-Tournee aufgenommen und von ihm und Gus Seyffert produziert. Zu weiteren Beteiligten an der Aufnahme zählt auch Radiohead-Produzent Nigel Godrich. Unsere Impressionen seiner Tour-Show in Pittsburgh gibt es hier.

Waters kompositorische Handgriffe: Düstere Sounds und eine tiefere Tonart

Der Musiker lässt sich im Pressetext zu seinem neuen Werk wie folgt zitieren: „Während des Lockdowns nahm ich eine neue Demo-Version von ‚Comfortably Numb‘ als Opener für unsere Show ‚This Is Not A Drill‘ auf. Ich habe es eine ganze Stufe tiefer gelegt, in a-Moll, um es dunkler zu machen. Außerdem habe ich es ohne Soli arrangiert, außer über der Outro-Akkordfolge, wo es ein herzzerreißend schönes weibliches Gesangssolo von Shanay Johnson, einer unserer neuen Sänger*innen, gibt.“

Auf eine politische Symbolik hat der Ex-Pink-Floyd-Musiker in seinem Video erstaunlicherweise verzichtet. Allein in diesem Jahr fiel Waters mit allerhand kruden Ansichten auf, ob zur Schuldfrage im Ukrainekrieg oder der Frage einer Verantwortung Israels an den Konflikten in Nahost. Im neuen Video sind lediglich die Schatten von traurigen Menschen in einer traurigen Welt zu sehen, und, natürlich, das fliegende Floyd-Schwein.

Auf dem Stück sind zu hören:

Roger Waters – Gesang

Gus Seyffert – Bass, Synthesizer, Percussion, Gesang

Joey Waronker – Schlagzeug

– Schlagzeug Dave Kilminster – Gesang

– Gesang Jonathan Wilson – Harmonium, Synthesizer, Gitarre und Gesang

Jon Carin – Synthesizer, Gesang

Shanay Johnson – Gesang

Johnson – Gesang Amanda Belair – Gesang

Robert Walter – Orgel/Piano

Nigel Godrich – Streicher, Verstärker

– Streicher, Verstärker Zusätzlich: Backing Vocals von Roger Waters „The Wall Sessions“

Das Offizielle Musikvideo zur 2022er-Version:

Tour 2023 – Die Termine für Deutschland

Hier gibt es die Tour-Daten für Roger Waters in Deutschland 2023:

07. Mai: Barclays Arena, Hamburg

09. Mai: LANXESS arena, Köln

17. Mai: Mercedes-Benz Arena, Berlin

21. Mai: Olympiahalle, München

28. Mai: Festhalle, Frankfurt

Die ursprüngliche Version von „Comfortably Numb“ von Pink Floyd: