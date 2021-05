RATM, Roger Waters, Patti Smith und Julian Casablancas rufen zu Israel-Kulturboykott auf

Rage Against The Machine bekunden auf Twitter ihre Solidarität mit den Palästinensern. In den vergangenen Tagen kam es zu vermehrten Gewaltausschreitungen zwischen Israel und der Hamas.

Seit der angeordneten Zwangsräumung palästinensischer Häuser in Ost-Jerusalem durch die israelische Regierung am 10. Mai kommt es zwischen Israel und Palästina vermehrt zu Gewaltausschreitungen. Beide Seiten beschießen sich, es gibt Tote und Verletzte. Über Twitter äußerten sich Rage Against The Machine wie folgt: Die Gewalt und Gräueltaten, die in Sheikh Jarrah, der Al-Aqsa Moschee und dem Gaza-Streifen zu beobachten sind, sind eine Fortsetzung von Dekaden an Israels brutalem Apartheid-Regime und der gewalttätigen Besetzung Palästinas. The violence and atrocities we are witnessing in Sheikh Jarrah, the Al Aqsa compound and Gaza are a continuation of decades of Israel’s brutal apartheid and…