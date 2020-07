Hollywood Vampires: Neue Tour-Termine 2021

System of a Down werden leider auch im nächsten Jahr nicht in Berlin auftreten.

Sie zählen zu den größten Metal-Bands: System Of A Down. So groß wie die Vorfreude auf ein Hauptstadtkonzert auch war, umso größer ist jetzt die Enttäuschung. Für das wegen der Corona-Pandemie abgesagte Konzert in der Berliner Waldbühne wird es keinen Nachholtermin geben. (Kein) Metal unter freiem Himmel Ein Besuch in der Berliner Waldbühne gehört für Konzertgänger schon längst zum Sommerprogramm. Umso trauriger ist nun die Nachricht, dass Fans nicht die Möglichkeit haben werden, Klassikern wie „Chop Suey!“ unter offenem Dach lauschen zu können. Zumindest nicht die Deutschen, für die Schweizer besteht nach wie vor die Möglichkeit – jedoch müssen auch…