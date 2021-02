Iced Earth: Sänger und Bassist verlassen die Band um Jon Schaffer

Jon Schaffer, Gitarrist von Iced Earth, bezeichnet sich selbst als lebenslanges Mitglied der rechtsradikalen Oath Keepers.

Jon Schaffer ist verhaftet worden. Zuvor war der Gitarrist der Metal-Band Iced Earth als Beteiligter beim Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 identifiziert worden, Nun wird er sich neben anderen Vergehen für das gewaltsame Eindringen in das Regierungsgebäude und wegen Ruhestörung verantworten müssen. Bei den Ausschreitungen konnte Jon Schaffer mithilfe von Fotos identifiziert werden. Er selbst bezeichnet sich laut dem „Wall Street Journal“ seit Jahren als Mitglied der rechtsradikalen Organisation Oath Keepers. Einer eidesstattlichen Aussage zufolge erklärte Schaffer bereits im März vergangenen Jahres in einem Interview bei von Trump-Anhängern organisierten Protesten: „Wir werden uns nicht in ein globalistisches,…