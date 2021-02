Iced Earth steht jetzt ohne Sänger und Bassist da – die Musiker möchten nicht länger mit Gitarrist und Kapitolstürmer Jon Schaffer in Verbindung gebracht werden.

Sänger Stu Block und Bassist Luke Appleton wollen nicht länger in der Band spielen, die wegen Gitarrist Jon Schaffer und dessen Taten im Zuge der Kapitolstürmung viel Aufmerksamkeit erhalten hat. Die scheidenden Mitglieder der Metalband erklärten ihren Schritt am 15. Februar 2021 auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen. Appleton schrieb: „Als Reaktion auf die jüngsten Ereignisse und Umstände habe ich das Management und Gitarrist Jon Schaffer darüber informiert, dass ich als Bassist für Iced Earth mit sofortiger Wirkung aufhöre. Ich möchte allen danken, die mich in dieser schwierigen Zeit unterstützt und mir Liebe gezeigt haben. Danke!!!“ Sänger von Iced Earth widmet sich…