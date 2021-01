Nach Sturm aufs US-Kapitol: Jon Schaffer von Iced Earth verhaftet

Wie ein Pressefoto zeigt, war Iced-Earth-Gitarrist Jon Schaffer allen Anschein nach am Ansturm der rechten Demonstranten auf das US-Capitol beteiligt.

Dass Jon Schaffer zu den stolzen Trump-Anhängern zählt, ist kein Geheimnis. Nun sieht es so aus also wäre der Iced-Earth-Gitarrist Teil der wütenden Meute gewesen, die am Mittwoch (6. Januar) gewaltsam das US-Kapitol in Washington D.C. stürmte. So wurde Schaffer von einem aufmerksamen Fan auf einem Pressefoto entdeckt, wie er inmitten der Horde von Demonstranten wild gestikulierend in die Kamera brüllt. Tattoo, Bart und Basecap stimmen überein Das Foto von AFP Roberto Schmidt lässt stark vermuten, dass Schaffer ganz vorne bei dem Ansturm mitmischte. Donald Trumps Reden angestachelt, drang Schaffer anscheinend gemeinsam mit weiteren Trump-Anhängern in die Räumlichkeiten des Kapitols…