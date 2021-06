Drei Fraktionen der Rostocker Bürgerschaft stimmten für ein generelles Auftrittsverbot für den Sänger ab.

Xavier Naidoo ist in Rostock nicht mehr richtig willkommen: Bei der Sitzung am 19. Mai der Rostocker Bürgerschaft wurde beschlossen, dass der umstrittene Sänger am 22. August 2021 nicht in der Stadthalle Rostock auftreten darf. In diesem Jahr wäre eigentlich die Fortsetzung von Naidoos Tour „Hin und Weg“ geplant. Städte wie Regensburg, Berlin, Rostock, Mannheim und Mönchengladbach standen auf dem Plan. Doch Politiker*innen wehrten und wehren sich seit letztem Jahr gegen die Auftritte des Musikers und Aluhut-Trägers. Eingriff in die Kunstfreiheit? Begründet wurde die Entscheidung unter anderem mit der Verbindung zu Verschwörungstheorien und zu den sogenannten Reichsbürgern. Es gebe jedoch…