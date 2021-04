Verdächtiger Post: Hat Till Lindemann etwa neue Solomusik angekündigt?

Am gestrigen Ostermontag (5. April) teilte Till Lindemann via Instagram ein Foto, das ihn vor einem knallgrünen Kleinwagen der russischen Automarke Moskwitsch zeigt. Dazu schrieb der Berliner die verdächtige Bildunterschrift: „X -57 days….“ und deutet damit möglicherweise neue Solomusik zum 1. Juni 2021 an. Das vermuten zumindest derzeit viele seiner Fans (via morecore.de).

Denn wer nachrechnet, dürfte schnell feststellen, dass es sich bei dieser subtilen Ankündigung nicht um das zuvor angekündigte Live-Album „Live in Moscow“ von Lindemanns gleichnamigen Duo-Projekt mit seinem Kollegen Peter Tägtgren handeln dürfte. Denn dieses soll bereits am 21. Mai 2021 erscheinen und die letzte Zusammenarbeit der beiden Musiker sein. Die Trennung ihres Duos kündigten die beiden bereits im vergangenen Jahr an, sowie, dass Lindemann das Projekt in Zukunft als Solokünstler weiterführen werde.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Till Lindemann (@till_lindemann_official)

Im vergangenen Jahr brachte Lindemann schließlich die Single „Alle Tage ist kein Sonntag“ ohne Peter Tägtgren heraus und arbeitete hierfür mit dem Geiger David Garrett zusammen. Nach aktuellem Stand ist Lindemann zudem als Headliner des diesjährigen Wacken-Festivals eingeplant. Möglich ist aber wohl leider noch immer, dass das Festival – wie bereits eine Reihe anderer – aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden könnte.

Musikvideodreh in Moskau?

Nachdem zuletzt bereits spekuliert wurde, dass sich Lindemann aktuell in Moskau für den Dreh eines Musikvideos befinde, glauben Fans nun, dass Lindemann dieses inklusive eines neuen Songs in 57 Tagen, also am 1. Juni 2021 veröffentlichen könnte. Bestätigt hat der Berliner bislang aber noch nichts.