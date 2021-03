Lindemann: Hat Peter Tägtgren von der „Live in Moscow“-Platte nichts gewusst?

Foto: Youtube, Screenshot: Youtube / „LINDEMANN – Live In Moscow (Out May 21). All rights reserved.

Live in Moscow. Official Movie

Am Montag, den 15. März 2021 teilte Rammstein-Sänger Till Lindemann auf diversen Social-Media-Kanälen seinen Fans überraschend mit, dass am 21. März 2021 ein Live-Album samit dazugehörigem Konzertfilm seines Nebenprojektes LINDEMANN mit dem Titel „Live in Moscow“ erscheinen wird. Aufgezeichnet wurde die Platte am 15. März 2020 – also kurz vor dem weltweiten Corona-Lockdown –, als Lindemann und der schwedische Produzent und Multiinstrumentalist Peter Tägtgren zwei Konzerte in der VTB Arena in Moskau spielten. Dass das Live-Album jetzt veröffentlicht wird, scheint jedoch nicht nur für die Fans eine gelungene Überraschung zu sein – wie das Onlinemagazin „MoreCore.de“ berichtet, zeigte sich anscheinend auch sein ehemaliger Kooperationspartner Peter Tägtgren über die Ankündigung irritiert. Die Seite sicherte sich einen Screenshot aus Tägtgrens Instagram-Profil.

Tägtgren postete eine Story auf Instragram, in der auf schwarzen Grund zu lesen ist: „Glaubt mir, ich bin genauso überrascht wie ihr.“ Auch wenn diese Worte in keinem direkten Zusammenhang zu der Live-LP stehen, deutet das auf eine womögliche Fehlkommunikation zwischen Lindemann und Tägtgren bezüglich des Albums hin. Ein paar Stunden später postete der schwedische Musiker zudem ein Foto des im 15. Jahrhundert entstandenen Gemäldes mit dem Titel „Der Teufel trägt dem heiligen Augustinus das Buch der Laster vor“ von Michael Pachter. Ein subtiler Seitenhieb gegen Till Lindemann?

In der offiziellen Pressemitteilung zu „Live in Moscow“ ist von einem möglichen Konflikt zwischen den ehemaligen Kollegen jedoch keine Spur zu erkennen. So heißt es in dem Text: „Nachdem sich Till Lindemann und Peter Tägtgren im November 2020 dazu entschieden hatten, LINDEMANN nicht mehr gemeinsam fortzuführen um sich anderen Projekten zu widmen, ist ‚Live in Moscow‘ auch in dieser Hinsicht ein musikalisches Denkmal für die besondere Kombination zweier Ausnahmemusiker, die mit nur zwei Alben ein eigenes musikalisches Koordinatensystem erschaffen haben.“

Im Jahr 2015 kooperierte Till Lindemann erstmals mit dem Multiinstrumentalisten, Komponisten und Produzenten Alf Peter Tägtgren und gründete das Projekt „Lindemann“. Wie die zwei Musiker 2020 mitteilten, haben sich die beiden jedoch nach fünf gemeinsamen Jahren dazu entschlossen, zukünftig andere Projekte zu verfolgen und sich zu trennen. Die Aufnahmen ihres vermutlich letzten gemeinsamen großen Auftritts erscheint nun in verschiedenen Ausführungen (DVD, Blu-ray und 2LP) am 21. Mai 2021 mit der folgenden Track-/Setlist:

Skills In Pills

Lady Boy

Fat

Frau & Mann

Ich Weiß Es Nicht

Allesfresser

Knebel

Home Sweet Home

Cowboy

Golden Shower

Blut

Platz Eins

Praise Abort

Fish On

Ach So Gern

Gummi

Steh Auf