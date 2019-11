Im Stream: Ozzy Osbournes neue Single „Under The Graveyard“

Ozzy Osbourne 2014 in New York City.

Das wird Sie auch interessieren





Nur wenige Wochen, nachdem Sharon Orbourne verkündete, Ozzys neue Platte sei bereits im Kasten, feuert der Prince of Darkness auch gleich eine erste Single raus: „Under the Graveyard“ ist die erste Hörprobe seines bevorstehenden neuen Albums „Ordinary Man“ – und beendet eine fast 10-jährige Pause seit der 2010er Veröffentlichung von „Scream“.

Ozzy Osbourne – „Under the Graveyard“ zum Reinhören:

Der Prince of Darkness: „Dieses Album war ein Geschenk einer höheren Macht – es ist ein Beweis für mich, dass man nie aufgeben sollte“. Das in Los Angeles aufgenommene Album wurde in gemeinsamer Arbeit mit Andrew Watt an der Gitarre, Duff McKagan (Guns N’Roses) am Bass und Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) am Schlagzeug produziert.

Sharon Osbourne erzählte, dass Ozzy durch die Zusammenarbeit mit Travis Scott und Post Malone motiviert wurde. Sharon damals: „Es war ein großer Schub für ihn, weil er sich zuvor buchstäblich wertlos fühlte.“