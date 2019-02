Duff McKagan: Axl Rose hat „großartiges Zeug“ für neues Guns N‘ Roses-Album

Aktuell wird das neue Rammstein-Album abgemischt. Danach wird's hoffentlich bald veröffentlicht.

Wir geben's zu: Richard Kruspe ist unser aktueller Lieblings-Rammsteiner. Der Mann ist die Allzweck-Interview-Waffe der Band, hält uns am Laufenden, was Dauer der Tournee und die erwartende Pyro-Show zum neuen Album angeht. Auf Facebook posteten Rammstein nun neue Bilder aus ihrem Studio mit der coolen Ortsangabe, „Santa Monica, CA." In Kalifornien wird also final Hand angelegt. Im Aufnahmeraum: Kruspe. Mit im Bild, an den Reglern: Rich Costey, der u.a. Muse produzierte. Der Facebook-Bild-Chronologie nach zu urteilen, probierte Richard Kruspe den Sound des neuen Materials gleich per Ghettoblaster aus: