„Tears Can Be So Soft“: Christine and the Queens veröffentlicht neue Single

Christine and the Queen live.

Christine and the Queens hat mit „Tears can be so soft“ eine neue Single veröffentlicht. Der Song ist nach „To Be Honest“ und „True Love“ mit 070 Shake die dritte Auskopplung aus dem neuen Werk „PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE“, das am 9. Juni herauskommt. Ein Musikvideo zum Track gibt es ebenfalls zu sehen.

Chris sagte über die neue Single, dass er damit etwas kreieren wollte, das „dieses tiefe Gefühl erschafft, fast wie im Mutterleib, einen hypnotischen Raum, in dem die Stimme in ihrer Einsamkeit aufsteigen kann.“ So soll das Stück „Tears can be so soft“ ein „Wechselspiel zwischen dem Leid, das Tränen erst hervorbringt, und der sanften Heilwirkung, die sie zugleich haben können“ darstellen.

Über die Entstehung des Tracks hat Héloïse Letissier, wie Christine and the Queens bürgerlich heißt, sich folgendermaßen geäußert: „‚Tears can be so soft‘ entstand um dieses Marvin-Gaye-Sample, auf das ich aufmerksam wurde, dieses berauschende, elegante, in seiner Melancholie schwebende Streicherarrangement.“

Das Cover zur neuen Platte „PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE“ ist ebenfalls schon geteilt worden:

Der nichtbinäre französische Singer-Songwriter und Tänzer Christine and the Queens veröffentlichte sein Debüt-Album „Chaleur Humaine“ im Jahre 2014. 2018 folgte „Chris“. Die jüngste Platte des 34-Jährigen, „Redcar les adorables étoiles (prologue)“, erschien im vergangenen Jahr.