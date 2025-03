Rosie O’Donnell flüchtet vor Trump nach Irland

In den 90er Jahren war Rosie O’Donnell vielleicht der berühmteste Hollywood-Star mit irischer Abstammung. Nun hat die Schauspielerin und Komikerin entschieden, mit ihrem Sohn tatsächlich nach Irland zu ziehen. Der Grund: Donald Trump.

In einem neuen Video, das auf TikTok gepostet wurde, erzählte O’Donnell, dass sie und ihr Sohn Clay nun in Dublin wohnten. „Obwohl ich nie gedacht hätte, dass ich in ein anderes Land ziehen würde, habe ich beschlossen, dass das das Beste für mich und mein 12-jähriges Kind ist. Und hier sind wir nun“, sagte sie in dem Clip.

Rosie O’Donnell will zurück in die USA, wenn…

O’Donnell deutete eine Rückkehr unter einer wichtigen Bedingung an: „Ich vermisse viele Dinge, die ich zu Hause erlebt habe, und ich versuche, hier in diesem wunderschönen Land ein Zuhause zu finden, und wenn es sicher ist, dass alle Bürger in Amerika die gleichen Rechte haben, dann werden wir auch darüber nachdenken, zurückzukommen. Es ist herzzerreißend zu sehen, was politisch passiert, und auch für mich persönlich ist es schwer. Das Persönliche ist politisch, wie wir alle wissen.“

Die 62-Jährige folgt damit dem Beispiel von James Cameron (der eine andere Staatsbürgerschaft annahm) Ellen DeGeneres, die mit Ehefrau Portia de Rossi bereits im November 2024, kurz nach der erneuten Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten, ihren Wohnsitz von Montecito, Kalifornien, in die Region Cotswolds in England verlegte. O’Donnell gilt zudem als scharfe Kritikerin Trumps und zog sich in der Vergangenheit auch schon dessen Zorn zu.

Die Schauspielerin ermutigte ihre Follower in dem Video, ihren Verstand „so gut wie möglich zu schützen“ und zudem zu versuchen, „möglichst nicht im Chaos zu treiben“. O’Donnel: „Ich hoffe, dass wir die Dinge umkehren können, indem wir zusammenhalten, um das Richtige zu tun. Und ich glaube, tief im Inneren wissen wir alle, was das ist.“