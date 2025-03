Aktenvernichter, Verbrennungsbeutel: Trumps Vandalismus von USAID abgeschlossen

„Zurück in die Zukunft“-Bösewicht Biff Tannen war von Donald Trump inspiriert

Es begann mit einem „ Holzhäcksler “. Jetzt ist die Phase des Aktenvernichters erreicht. Wenn der Aktenvernichter müde ist, wird er in die Verbrennungsphase übergehen.

Die von Elon Musk angeführte Zerstörung der US-Agentur für internationale Entwicklung ( USAID ), die Anfang Februar mit dem Einfrieren von Bundeszuschüssen und der Anordnung an das Personal, von ihren Posten zur Verwaltung lebensrettender internationaler Hilfe abzuhauen , begann, hat sich offenbar zu Vandalismus an den sensiblen Unterlagen der Agentur beschleunigt.

In einem neuen Memo von der amtierenden Exekutivsekretärin Erica Carr, das erstmals von ProPublica und dem Tech-Reporter Eoin Higgins veröffentlicht wurde, bezeichnet sie den Dienstag als „Aufräumaktion“. Dabei hat man das Rumpfpersonal der Agentur, das aus unverzichtbaren Mitarbeitern besteht, angewiesen, sich an einer Massenvernichtung von Dokumenten zu beteiligen.

Zuerst so viele Dokumente wie möglich schreddern

Carrs Memo fordert die Säuberung „unserer verschlossenen Tresore und Personaldokumente“ im langjährigen Hauptsitz von USAID im Ronald Reagan Building in Washington, D.C.

In der bemerkenswerten Anweisung wird darauf bestanden, dass die Papierakten der Behörde zerrissen oder zur Verbrennung freigegeben werden sollten. „Zuerst so viele Dokumente wie möglich schreddern und die Verbrennungssäcke für den Fall aufbewahren. So wird gewährleistet, dass der Schredder nicht mehr verfügbar ist oder eine Pause benötigt“, heißt es darin.

Carr weist die Mitarbeiter an, die Verbrennungssäcke nicht zu überfüllen, damit sie zugetackert werden können. Und fügt hinzu, dass die Verbrennungssäcke „nur“ mit den Worten „SECRET“ (Geheim) und einer USAID-Bezeichnung beschriftet werden müssen.

USAID – Soft Power der USA

Das Schreddern von Verschlusssachen setzt Moschus‘ berüchtigter Vision , USAID in den „Holzhacker“ zu schicken, die Krone auf. USAID ist seit langem ein wesentlicher Bestandteil der „Soft Power“ der Vereinigten Staaten. Es hat sich aber für Musk, der Donald Trumps sogenanntes Department of Government Efficiency ( DOGE ) leitet, zu einem Schreckgespenst entwickelt. Die Trump-Administration hat die zerschlagenen Überreste von USAID in das Außenministerium eingegliedert.

Die Anweisung zur Vernichtung von Dokumenten löst bei Befürwortern einer guten Regierungsführung und ehemaligen Mitarbeitern Alarm aus. Wie bei Kel McClanahan, ein Anwalt für nationale Sicherheit, der von ProPublica interviewt wurd. Er behauptete, dass die umfassende Säuberung gegen das Bundesarchivgesetz verstößt. (McClanahan hat Rolling Stone in einer anderen Angelegenheit vertreten.)

Illegale Handlungen

Ein USAID-Mitarbeiter, der wie die Mehrheit der Belegschaft der Behörde in Verwaltungsurlaub ist, sagte gegenüber Rolling Stone, dass die Richtlinie ihn sprachlos gemacht habe. „In einer Welt voller verrückter Dinge ist das absolut verrückt.“ Der Mitarbeiter fügte hinzu: „Ich würde in Frage stellen, ob die wesentlichen Mitarbeiter, die dazu aufgefordert wurden, einen legalen Zugang zur Bearbeitung dieser Dokumente haben. DOGE hat ihn jedenfalls nicht!“

Carr reagierte nicht sofort auf Fragen von Rolling Stone.