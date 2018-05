In wenigen Wochen werden wir wissen, ob das Produktionsdrama um „Solo: A Star Wars Story“ mit dem neuen Regisseur Ron Howard ein gutes Ende genommen hat. Das Spin-Off, das ganz Han Solo gewidmet und offenbar zu einer Art Heist-Movie geworden ist, hat am 15. Mai (außerhalb des Wettbewerbs) Premiere beim Filmfestival in Cannes, bevor es am 24. Mai 2018 auch hierzulande in den Kinos startet. Ein neuer Trailer gibt nun auch einen recht guten Einblick, was die Fans der Sternenkrieger-Reihe in „Solo: A Star Wars Story“ erwartet. Han Solo (Alden Ehrenreich) schlägt sich gemeinsam mit Freundin Qi’ra (Emilia Clarke) auf dem Planeten…