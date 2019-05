„Star Wars“: Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew ist tot

Auf einer Fan-Veranstaltung in Chicago erfuhren die Anhänger der „Star Wars“-Saga endlich, wie der neunte Teil der Reihe heißen wird. Erste Bilder gibt es auch schon zu sehen.

„No one is ever really gone“, sagt die Stimme von Luke Skywalker im neuen Teaser-Trailer zu „Star Wars: Episode IX“. Es ist der vielleicht erste Hinweis, worauf die letzte Episode der neuen Trilogie der Sternenkrieger-Saga hinauslaufen wird. Der zweite Hinweis wurde am Freitag (12. April) bei einem Fan-Event in Chicago enthüllt: Der neue Film wird „Star Wars: The Rise of Skywalker“ heißen. Regisseur JJ Abrams wird der Skywalker-Saga, die vor über 40 Jahren begann, ein Ende setzen. Mark Hamills Figur Luke Skywalker mag am Ende der letzten Episode gestorben sein, aber da seine Präsenz schon die ersten Bilder aus dem…