Iron Maiden: „The Studio Collection – Remastered“ bald auch auf CD

Von 1980 bis 2015 haben Iron Maiden 16 Studioalben herausgebracht. Diese wurden zwar schon 2015 als remasterte Versionen veröffentlicht – allerdings nur auf Vinyl und bei iTunes. Jetzt erscheint „The Studio Collection – Remastered“ auch auf CD, das allerdings über die nächsten neun Monate hinweg.

Chronologisch geht es dann im Februar 2019 mit den nächsten vier Alben weiter. Im April und Juni erscheinen dann die restlichen Platten. Jeweils ein Album aus jeder Vierer-Kombination wird auch als Sammlerbox mit exklusivem Aufnäher und Eddie-Figur erhältlich sein. In der ersten Runde ist das „The Number Of The Beast“ – das erste Album mit Sänger Bruce Dickinson.

Bassist und Gründungsmitglied Steve Harris erklärt: „Wir wollten schon lange auf diese [Aufnahmen] zurückkommen und ich war begeistert von dem Remastering, das wir 2015 gemacht haben. Ich dachte, besser haben unsere Alben noch nie geklungen und es ist nur richtig, dass wir sie jetzt auch auf CD verfügbar machen.“ Dann werden die Alben auch auf anderen Streaming-Diensten als iTunes zu finden sein.