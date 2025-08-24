Jack White Stellt sich Trump Entgegen – Gut so

Bevor er ein lautstarker Kritiker Trumps wurde, bevor er überhaupt Musiker war, war Jack White Polsterer. In Detroit aufgewachsen, begann er mit 15 eine Lehre und eröffnete mit 21 seine eigene Werkstatt, Third Man Upholstery. Ein Jahr später startete seine Musikkarriere, als er mit seiner damaligen Frau Meg White die White Stripes gründete. Aber er hörte nie auf, Möbel zu restaurieren, zeigte uns sogar 2014 in einer Titelstory des ROLLING STONE, wie man einen Hocker neu bezieht. Ganz normales Rockstardasein eben.

Trumps Oval-Office-Dekor als Auslöser

Es gibt eine deutliche Überschneidung zwischen Whites Musik und seinem Interior-Design-Geschäft, die weit über den gemeinsamen Namen hinausgeht. (Sein Label heißt Third Man Records – seine lebenslange Faszination für die Zahl Drei wäre aber ein eigener Aufsatz). Besser gekleidete Indie-Rocker wird man kaum finden, und er folgt bekanntlich einem strengen Farbschema – Rot für die White Stripes, Gelb für Third Man, Blau für seine Soloprojekte, Schwarz überall. Vintage und historische Objekte sind ihm genauso wichtig wie das Reissue und die Bewahrung von Musik. In jedem Lebensbereich bringt Jack White kompromisslose Konsequenz.

„Beim Handwerk und im Interior-Design kann es inspirierend wie auch nervtötend sein, Jack bei der Ideenfindung zuzusehen“, schreibt sein Neffe und Geschäftspartner Ben Blackwell. „Es gibt keinen Grund, warum ein Gebäude Akustikplatten, Zinn-Decken oder glänzend gelbe Böden braucht. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, etwas Schönes zu schaffen.“

Kein Wunder also, dass Donald Trumps Umgestaltung des Weißen Hauses, die weit entfernt von schön ist, White diesen Monat verärgerte. Er postete ein Foto von Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Oval Office und verglich das Makeover mit „einer vulgären, vergoldeten und protzigen Umkleidekabine eines Wrestlers“. Selenskyj lobte er als „ECHTEN Anführer einer Nation“ in elegantem schwarzen Anzug, der Rest sei „eine Peinlichkeit für die amerikanische Geschichte“. Der bissige Kommentar erinnerte an Miranda Priestlys legendären Sweater-Monolog: Florals? Für den Frühling? Bahnbrechend.

Das Weiße Haus schlägt zurück

Doch es wurde noch besser. Kommunikationsdirektor Steven Cheung antwortete tatsächlich und versuchte, White als „abgehalfterten, gescheiterten Loser, der nutzlose Tiraden in sozialen Medien postet, weil seine Karriere stockt“ abzutun. White respektiere die „Pracht und Bedeutung des Oval Office“ nicht und sei „nur ein Blender, der sich als Künstler ausgibt“. Autsch.

White legte nach – mit einem 750-Wort-Rundumschlag. Er wies auf die bittere Ironie hin: Er attackiert Trump seit Jahren wegen Politik, Korruption, Rassismus und Lügen – aber Reaktion kommt erst, als er die Einrichtung des Oval Office verspottet. Zuvor hatte White Stars kritisiert, die Trump „normalisiert“ hätten. Er verließ Twitter, verklagte mit Meg Trump wegen der Nutzung von „Seven Nation Army“ in einem Wahlvideo (die Klage wurde 2024 fallengelassen).

White feuert zurück

In seinem Statement listete er Trumps Verfehlungen auf: „offensichtliche faschistische Manipulation der Regierung“, „Gestapo-ICE-Taktiken“, „sexistische und pädophile Äußerungen über Frauen“, „Ignoranz gegenüber sterbenden Kindern im Sudan, in Gaza und im Kongo“, „ständiges, ständiges, ständiges Lügen“.

„All das habe ich kritisiert – aber erst, als ich mich über die DEKO des Oval Office lustig machte, kam die Antwort. Wie kleinlich, erbärmlich und dünnhäutig ist diese Regierung? ‚Masquerading as a real artist‘? Danke, das wird mein Grabstein-Spruch!“

Ein „gescheiterter Musiker“? Wohl kaum

Cheungs Spott läuft ins Leere: White ist seit fast 30 Jahren in der Branche, hat 12 Grammys, den Stadionhymnen-Riff aller Zeiten, wird im Herbst in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Olivia Rodrigo weinte, als sie ihn traf. Bob Dylan brachte ihm Schweißen bei. Beyoncé schickte ihm Blumen. Sein jüngstes Album „No Name“ (2024) erhielt einige der besten Kritiken seiner Karriere. Von Stillstand keine Spur.

White, Politik und „negative Emotionen“

Obwohl White nie als ausgesprochen politischer Künstler galt – seine erste öffentliche Kandidaten-Unterstützung war Bernie Sanders 2020 –, war er nie still. Er stritt früh mit anderen Musikern, etwa den Black Keys. „Viele Emotionen wurden dämonisiert, als ob sie nicht existieren sollten. Aber ohne Rache und Wut hätten wir den Zweiten Weltkrieg nie gewonnen“, sagte er 2018.

Heute gewinnen seine „negativen Emotionen“. Er spricht Wahrheit zur Macht und bringt den Präsidenten in Rage. White, gerade 50 geworden (Geschenke: ein Suzuki Samurai von 1991 und sein erstes Handy), hat keine Lust mehr auf verwässerte Stripes-Revivals. Er hat Wichtigeres im Kopf. Und man sollte ihm jetzt mehr zuhören denn je.