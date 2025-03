Jackie Robinson: Artikel wieder da, nachdem Pentagon ihn ausgemerzt hatte

Ein Artikel über Jackie Robinsons Militärdienst im Zweiten Weltkrieg und seine historische Rolle als erster schwarzer Spieler in der modernen Geschichte der Major League Baseball wurde von der Website des Verteidigungsministeriums entfernt, Nur um am Mittwochnachmittag wieder aufzutauchen.

Das Verteidigungsministerium hat zunächst keine Erklärung für die Entfernung des Artikels abgegeben. Sie folgt jedoch der Anweisung von Präsident Donald Trump an die Bundesbehörden, alle DEI-Initiativen zu beenden. Das Pentagon steht an vorderster Front dieser Bemühungen. Wobei Verteidigungsminister Pete Hegseth das Team für Öffentlichkeitsarbeit anweist, „alle praktikablen Schritte zu unternehmen“, um „alle DoD-Nachrichten und -Artikel, -Fotos und -Videos zu entfernen, die Vielfalt, Gleichheit und Inklusion (DEI) fördern“.

Pentagon-Pressesprecher John Ullyot reagierte auf die Entfernung des Jackie-Robinson-Artikels in einer Erklärung, bevor dieser schließlich wieder eingestellt wurde. „Jeder im Verteidigungsministerium liebt Jackie Robinson. Ebenso wie die Navajo-Code-Talker. Die Tuskegee-Flieger. Die Marines auf Iwo Jima und so viele andere. Wir zollen ihnen Anerkennung für ihren starken und in vielen Fällen heldenhaften Dienst für unser Land. Punkt. Wir betrachten oder heben sie nicht durch das Prisma unveränderlicher Merkmale wie Rasse, Ethnizität oder Geschlecht hervor. Wir tun dies nur, indem wir ihren Patriotismus und ihr Engagement für die Kriegsmission anerkennen. Wie bei jedem anderen Amerikaner, der die Uniform getragen hat.“

Es traf auch den weltberühmten Iwo-Jima-Soldaten

Ein weiterer Artikel des Verteidigungsministeriums, der Generalmajor Charles Gavin Rogers – einen hochdekorierten schwarzen Offizier aus dem Vietnamkrieg – feiert, wurde kürzlich vorübergehend entfernt. In der URL tauchte der Begriff „deimedal“ auf. Was jeden Zweifel daran beseitigte, warum er gelöscht wurde. Der Artikel wurde mit der ursprünglichen URL wiederhergestellt. Aber das Internetarchiv hat die „deimedal“-Fehlerseite erfasst.

Ein dritter Artikel zum Gedenken an den indigenen Soldaten Ira Hayes, einen der sechs Marines, die 1944 auf einem berühmten Foto während der Schlacht von Iwo Jima beim Hissen einer Flagge gefangen genommen wurden, wurde ebenfalls entfernt. Er wurde durch einen 404-Fehler ersetzt. Obwohl es auf der Seite keinen Hinweis auf „DEI“ gibt.

1997 wurde Robinsons Nummer 42 von allen Major-League-Baseball-Teams zurückgezogen. Es war das erste Mal, dass eine Trikotnummer in einer großen Sportliga in den USA zurückgezogen wurde. Die Mets haben ihm einen ganzen Bereich gewidmet, der Jackie Robinson Rotunda im Citi Field. (Vertreter der Mets haben die Bitte von Rolling Stone um einen Kommentar nicht sofort beantwortet).

Symbolfigur für die Integration

Jackie Robinson hat im Trikot der Brooklyn Dodgers Sportgeschichte geschrieben. Am 15. April 1947 lief er als erster schwarzer Spieler seit 1884 in einem Team der Major Leagues auf. Zuvor war er in den Negro Leagues aktiv. Robinson wurde zur Symbolfigur für die Integration im US-Profisports und in der amerikanischen Gesellschaft. Er verstarb 1972.