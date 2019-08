„Bond 25“: Ist Prince Charles Teil des Casts?

Foto: Getty Images, WPA Pool. All rights reserved.

Prince Charles und Daniel Craig am Set des neuen James-Bond-Films

Fans des britischen Königshauses waren begeistert, als die Queen höchstpersönlich in einem kurzen Clip von dem fiktiven Agenten James Bond, dargestellt von Daniel Craig, zu der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2012 in London begleitet wurde. Nun scheint ihr Sohn Prince Charles auch Interesse an einer Rolle im neuen Bond zu haben. Dies berichtete „The Sun“, nachdem der Royal im Juni die Dreharbeiten des bisher namenlosen Films besucht hatte.

Eine vertrauliche Quelle berichtete der Zeitung, es habe schon ernsthafte Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit gegeben. Dies wäre unter anderem darauf zurückzuführen, dass der Cameo-Auftritt der Queen in Danny Boyles kurzem Eröffnungsfilm für die Olympischen Spiele so gut angekommen war.

„Der Auftritt der Queen an der Seite von James Bond hat so viel Aufsehen erregt. Sie denken, Charles könnte das sogar noch übertreffen. Er ist der Inbegriff des Britisch-Seins, perfekt für eine Cameo-Rolle und James-Bond-Fans weltweit würden es lieben“, so die Quelle.

Sehen Sie hier die James Bond an der Seite der Queen:

Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, wird „Captain Marvel“-Star Lashana Lynch zukünftig die Rolle des 007 übernehmen. Sie wird damit die erste weibliche Darstellerin des ikonischen Spions. Gerüchten zufolge soll außerdem Christoph Waltz erneut als Blofeld in „Bond 25“ auftreten. Am 8. April 2020 soll der Film in die deutschen Kinos kommen.

