Der neue James Bond wird wohl schwarz und eine Frau sein

Lange wurde gemutmaßt, wer als Antagonist in Bond 25 zu sehen sein wird. Nach Rami Maleks Nominierung war Waltz damit eigentlich traditionell raus – jetzt doch: der Schauspieler kehrt als Super-Schurke Ernst Stavro Blofeld in einer Nebenrolle zurück.

Der zweifache Oscar-Preisträger Christoph Waltz kehrt jetzt doch im neuen James-Bond-Film als Bösewicht Ernst Stavro Blofeld auf die Leinwand zurück. In „Spectre“ von 2015 hatte der 62-Jährige zwar als Superschurke geglänzt, sollte aber im nächsten Bond traditionell nicht mehr auftreten. Waltz selbst hatte vor einigen Wochen noch beteuert, dass es Blofeld kein zweites Mal geben würde. Nach schwankenden Gerüchten berichtete der bekanntermaßen vertrauenswürdige Bond-Insider und Autor Baz Bamigboye dem Berichterstatter „The Playlist“ nun, dass Waltz doch eine Rolle in Bond 25 übernehmen würde. Nach wie vor steht zwar Oscar-Preisträger Rami Malek als „Hauptbösewicht“ fest, Blofeld soll aber als wichtige Nebenrolle in dem Film…