James Bay kündigt Deutschland-Tour 2025 an

Der britische Sänger James Bay wird im Rahmen seiner „Up All Night Tour“ Anfang 2025 für drei Konzerte nach Deutschland kommen. Bevor er im Februar seine Arena-Tour in Großbritannien startet, wird er im Januar deutsche Fans in Berlin, Hamburg und Köln besuchen. ROLLING STONE präsentiert.

James Bay startet „Up All Night Tour“ und veröffentlicht neues Album

Bays Tour trägt den Namen „Up All Night“ und ist nach der ersten Single seines kommenden vierten Studioalbums benannt, das am 20. September 2024 veröffentlicht wird. Zuletzt brachte Bay die Single „Easy Distraction“ heraus, die in Zusammenarbeit mit Brandon Flowers von The Killers entstand. Auf dem Album arbeitet der 34-Jährige zudem mit Co-Produzent Gabe Simon zusammen und beschreibt die Entstehung als Moment musikalischer Freiheit.

Der Vorverkauf für die Deutschlandkonzerte startet am 11. September 2024 um 10 Uhr bei Eventim. Ab dem 13. September können die Tickets dann auch im allgemeinen Verkauf erworben werden. Die Preise für die Tickets wurden bisher noch nicht bekanntgegeben.

„Europäische Fans wissen, wie man sich auslebt“

In einem kurzen Video zeigte James Bay seine Vorfreude auf die kommende Tour. Er lobte das europäische Publikum, das es stets verstehe, sich während der Shows mit Begeisterung und Hingabe in die Musik zu vertiefen. „Es macht immer so viel Spaß, nach Europa zurückzukommen. Die Menschen hier genießen die Konzerte auf eine besondere Weise, sie singen mit, schreien und toben sich aus“, so der Musiker.

Neben seiner Tour und dem neuen Album gab Bay auch Einblicke in die Entstehung seiner Songs. Besonders stolz ist er auf die Zusammenarbeit mit Folk-Größen wie Noah Kahan und The Lumineers, die an der Single „Up All Night“ mitgearbeitet haben. Dieser Song beschreibt laut Bay das Bewältigen der Last von Gedanken, die einen nachts wachhalten.