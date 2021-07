Jetzt kommt das offizielle Craft Beer von AC/DC!

Ihre Shows in Düsseldorf und Köln seien sogar schon ausverkauft.

Nachdem die Toten Hosen am vergangenen Donnerstag (10. Juni) den Vorverkauf für ihre im Sommer 2022 geplante Open-Air-Tour „Alles aus Liebe - 40 Jahre Die Toten Hosen“ starteten, verzeichneten die Musiker einen erheblichen Ansturm auf die verfügbaren Tickets. Bereits 300000 Tickets seien innerhalb der ersten 24 Stunden verkauft worden, so die Band. Der für die Toten Hosen tätige Musikverlag „JKP“ und ihr Tourveranstalter „KKT“ äußerten sich erfreut über den großen Andrang und erklärten, es sei ein „sensationeller Vorverkaufsstart für die Open-Air-Tour“ gewesen. Bereits ausverkauft sei auch die Show in Düsseldorf, der Heimatstadt von Campino und Co. Auch für das Konzert…