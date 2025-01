John Carpenter: Erste Live-Auftritte nach sieben Jahren

John Carpenter bringt seine Werke wieder auf die Bühne. Der Regisseur und Komponist hat eine Reihe von Konzerten angekündigt. Gemeinsam mit seinen langjährigen musikalischen Wegbegleitern, seinem Sohn Cody Carpenter sowie Daniel Davies, will er an vier Abenden jeweils einzigartige Programme bieten.

Die Setlists werden sich deutlich unterscheiden. John Carpenter hat über zwanzig Filme musikalisch untermalte und zusätzlich vier Alben veröffentlichte. Zu seinem Werk gehören beispielsweise „Das Ding aus einer anderen Welt“ (1982, Originaltitel „The Thing“), „Halloween“ (1978) oder „The Fog – Nebel des Grauens“ (1980).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Für den Filmemacher und Musiker werden es die ersten Live-Performances seit sieben Jahren sein – zuletzt trat der Künstler 2018 auf. John Carpenter kündigte außerdem eine Neuauflage seines Debütalbums „Lost Themes“ (2015) zu dessen zehnten Geburtstag an. Damit einher gehen neben neuem Artwork und erweiterten Liner Notes auch zwei bislang unveröffentlichte Tracks. „Cruisin’ With Mr. Scratch“ ist bereits als Single veröffentlicht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

John Carpenter engagiert sich für L.A.-Brände

Alle vier Termine finden im Belasco Theatre in Los Angeles statt. Terminlich sind sie – passend zur Horroratmosphäre – um Halloween herum angesiedelt.

Mehr zum Thema John Carpenter: alle Filme im Ranking, von Flop bis Top

John Carpenter spielt am 24., 25. und 31. Oktober sowie am 31. November, Tickets gibt es ab 31. Januar. Pro verkaufter Eintrittskarte werden zwei US-Dollar an die Anti-Recidivism Coalition und die Best Friends Animal Society gespendet, kommen also (ehemals) inhaftierten Feuerwehrleuten sowie von den Feuern in Los Angeles betroffenen Tieren zugute.