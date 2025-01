„Two Virgins“-Cover von Lennon/Ono: Genial oder geschmacklos?

John Lennon und Yoko Ono waren 1968 (und wohl auch noch einige Jahre danach) das bekannteste Paar der Rockmusik und die geradezu chemisch-körperliche Verbindung der Gegenkultur. Im Flower-Power-Jahr wagten sie sich mit ihrem ersten gemeinsamen Album „Unfinished Music No.1: Two Virgins“ auch als Künstler-Vereinigung an die Öffentlichkeit, das zusammen Musik produziert.

Es sollte nicht die letzte Kooperation sein, doch die Musik auf LP Nummer eins mit dem kruden wie schillernden Titel trat sofort in den Hintergrund, weil sich Lennon und Ono entschieden, mit dem Cover-Artwork für maximale Aufmerksamkeit zu sorgen.

Beide zeigten sich splitterfasernackt, nicht einmal ihre Geschlechtsorgane sind kaschiert. Ein Novum – auch für die sexuell aufgeladenen Endjahre der Sixties. Während sich die Musikhörer heißredeten über die Qualität der an einem Abend aufgenommenen Gesangsimprovisationen mit Vogelgezwitscher und verzerrten Instrumenten, handelten die Behörden in den USA.

Am Flughafen in Newark (New Jersey) wurden gleich 30.000 Exemplare wegen des Verdachts auf Pornografie beschlagnahmt, noch bevor sie in den Handel kommen konnten. EMI lehnte eine Veröffentlichung des Albums zunächst ab, solange nicht das Cover­foto ausgetauscht würde.

Ende vom Lied: Die Platte erschien bei der Plattenfirma Track Records, allerdings mit Papier verhüllt. Viele Plattenläden verzichteten aber auf den Verkauf.

Lennon und Ono wunderten sich über die Aufregung. „Ich hatte nicht gedacht, dass es einen solchen Aufstand geben würde“, so der Sänger, der sich lange Zeit wand, die Erlaubnis für die Produktion bei seinen Beatles-Kollegen einzuholen. „Die Welt findet wahrscheinlich, dass wir ein hässliches Paar sind.“

„Das grausigste Schauspiel der 60er“

Entstanden war das Motiv im Oktober 1968 im Keller der Wohnung von Ringo Starr in London ohne einen Fotografen, dafür mit Selbstauslöser. Paul McCartney sprach später davon, dass er diese Aktion eher nicht erwartet hätte, schrieb aber dennoch ein paar Zeilen als Begleittext der Aufnahme für seinen Freund. George Harrison zeigte sich später amüsiert, sprach von „zwei nackten, schlaffen Körpern“ – also etwas, das im Grunde völlig harmlos sei und bestimmt nicht pornographisch. Ringo Starr nannte das Artwork einfach nur „irre“.

Für die britische Pop-Kritikerin Julie Burchill ist das Album-Cover allerdings vor allem eine furchtbare Geschmacklosigkeit. Mit harschen Worten urteilte sie retrospektiv: „Neben Altamont war der Anblick der nackten Ono-Lennons auf dem Cover ihres gemeinsamen Albums das grausigste Schauspiel der 60er.“

5000 Exemplare der inzwischen ausgesprochen begehrten Vinyl-Ausgabe des Albums wurden verkauft, dann verschwand „Unfinished Music No.1: Two Virgins“ vom Markt. Nur wenige Monate später folgte bereits „Unfinished Music No. 2: Life With The Lions“. Das Cover dazu war im Grunde ebenso intim, löste aber bei weitem keinen Aufschrei mehr aus. Zu sehen waren die beiden Künstler im Krankenhaus. Entstanden war das Bild, als Yoko Ono wegen Schwangerschaftskomplikationen behandelt wurde (später verlor sie das Ungeborene). Das Back-Cover setzte dann dennoch auf Provokation: Es zeigte John Lennon und Yoko Ono, als sie 1968 wegen Besitz von Cannabis verhaftet worden waren.