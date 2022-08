Johnny Depp: Hallo, Überraschung! Erster TV-Auftritt seit dem spektakulären Prozess gegen Amber Heard

Nach seiner überschwänglichen Rock’n’Roll-Phase untermittelbar nach dem Verleumdungsprozess in Fairfiled/Virginia kehrt Johnny Depp nun auch zurück vor die Fernsehkameras. Bei dem Video Music Awards des Clipsenders MTV, kurz VMAs, erschien er den Zuschauern als virtueller Mondmann.

Während der Preisverleihung wurde Depps Gesicht digital als „Mann im Mond“ in den Helm eines Astronauten gebeamt, der sich von der Decke abseilen ließ. „Hey, Leute, wisst ihr was? Ich wollte unbedingt wieder zur Arbeit kommen“, scherzte er nach einem Auftritt von US-Rapper Jack Harlow und dessen Song-Partnerin Fergie („First Class“).

Wie verschiedene US-Medien berichteten, war Depp auch nach Lizzos Performance der Songs „About Damn Time“ und „2 Be Loved (Am I Ready)“ zu Scherzen aufgelegt: „Ich möchte nur, dass ihr wisst, dass ich für Geburtstage, Bar Mitzvahs, Hochzeiten, Totenwachen und ähnlichen Feierlichkeiten jederzeit zur Verfügung stehe – halt für alles, für das ihr mich mich braucht.“

Vor genau zehn Jahren wurde Depp bei den MTV Movie Awards 2012 mit dem „Generation Award“ ausgezeichnet, als er gemeinsam mit The Black Keys den Song „Gold on the Ceiling“ schmetterte.

Nachdem dem Prozess-Ende und dem „Sieg“ gegen Amber Heard, war Depp bekanntlich auf Tournee mit Jeff Beck, mit dem er auch das gemeinsame Album „18“ veröffentlichte.

Zudem kündigte er eine Wiedervereinigung mit The Hollywood Vampires an, seiner on/off-Supergroup mit alten Haudegen wie Alice Cooper, Joe Perry und Tommy Henriksen. Auch erste Film-Dreharbeiten sind bereits in full gear.