Hollywood Vampires: Ärzte bremsten Johnny Depp aus

Die Hollywood Vampires haben am 29. Mai auf Instagram bekannt gegeben, ihre anstehenden Konzerte in den USA verschieben zu müssen. Als Grund gab die Band, die aus Alice Cooper, Joe Perry und Johnny Depp besteht, eine Verletzung des Letzteren an.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Hollywood Vampires (@hollywoodvampires)

Der 59-jährige Schauspieler und Musiker teilte am selben Tag eine Instagram-Story, in der er genauer auf seine Verletzung einging. Was als kleine Fraktur begann, sei „irgendwo zwischen Cannes und Royal Albert Hall“ schlimmer geworden, schrieb Depp in seiner Story. Mehrere Mediziner haben mir dringend ans Herz gelegt, jegliche Aktivität bleiben zu lassen, weswegen ich aktuell leider nicht in der Lage bin, zu reisen.“

Die Band gründete sich 2012, das selbstbetitelte Debüt erschien 2015. Die aktuelle Platte „Rise“ veröffentlichten Depp, Cooper und Perry 2019.

Johnny Depps Comeback

In Cannes bewarb Depp seinen neuen Film „Jeanne du Barry“, in dem er Ludwig XV. verkörpert. Es ist seine erste Hauptrolle nach drei Jahren Pause, die er wegen des Verleumdungsprozesses gegen seine Ex-Frau Amber Heard einlegte. Am 22. Mai stand Johnny Depp mit etlichen Rockstars auf der Bühne der Royal Albert Hall, um dem im Januar verstorbenen Jeff Beck ein Tribute-Konzert zu spielen. Die beiden Musiker veröffentlichen 2022 das gemeinsame Album 18.