Zu Ehren Jeff Becks: Rock-Stars (und Johnny Depp) spielen Tribut-Konzert in London

Der britische Blues-Rock-Gitarrist Jeff Beck ist im Januar 2023 im Alter von 78 Jahren verstorben. Bald darauf begannen Kollegen von Beck damit, eine Tribut-Show für ihn auf die Beine zu stellen, die in der „Royal Albert Hall“ in London stattfindet. Das erste der beiden Konzerte wurde nun am Montag, 22. Mai, gespielt. Mit von der Partie waren unter anderem Eric Clapton, Rod Stewart und Ronnie Wood.

Jeff Beck hatte Clapton im 1965 als Gitarrist bei den Yardbirds ersetzt, was seine Karriere in Schwung brachte. Mit Stewart und Wood spielte der Londoner als Jeff Beck Group zusammen. Auch Johnny Depp, mit dem Beck 2022 das gemeinsame Album „18“ veröffentlichte, nahm am Konzert teil. Stewart teilte Eindrücke des Abends auf seinem Instagram-Kanal. „Fantastischer Abend gestern für unseren Kumpel Jeff, jede Menge tolle Künstler, Freunde und Familie waren anwesend! Ich freue mich darauf, das Ganze heute noch einmal zu machen“, schrieb der 78-Jährige.

Weitere Teilnehmer:innen der Tribute-Show waren Billy Gibbons, John McLaughlin, Robert Randolph, Gary Clark Jr., Joss Stone, Susan Tedeschi, Derek Trucks, Imelda May, Olivia Safe und Doyle Bramhall. Kirk Hammett von Metallica machte einen Überraschungsauftritt. Verschiedene Mitschnitte des Konzerts gibt es auf YouTube zu sehen.

Rod Stewart performt „Infatuation“.

Eric Clapton und Ronnie Wood spielen „Beck’s Bolero“.

„Isolation“, vorgetragen von Johnny Depp, Bill Gibbons und Kirk Hammett

Rod Stewart, Ronnie Wood, Eric Clapton und Gary Clark Jr. mit „People Get Ready“

Das Finale: „Going Down“