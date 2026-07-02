Kanada beim Eurovision Song Contest: ESC-Debüt 2027 bestätigt

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Kanada und Europa sind auf Kuschelkurs. Bemerkbar macht sich das in der Politik schon länger, jetzt wird die Nähe auch musikalisch ausgedrückt: Nächstes Jahr ist Kanada offiziell zum Eurovision Song Contest eingeladen, und die Freude ist groß.

Kanada beim ESC: Eine Freundschaft wird besiegelt

„Unsere Teilnahme erlaubt es, kanadische Talente auf einer der berühmtesten Musikbühnen der Welt zu präsentieren“, verkündete Marie-Philippe Bouchard, die Präsidentin der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt. Die Begeisterung für den ESC auf der anderen Seite des Atlantiks ist bereits seit Jahren groß. Die Kanadier:innen waren 2026 drittgrößte Abstimmer-Gruppe unter nicht-teilnehmenden Ländern. Einige Fans nahmen sogar den neunstündigen Flug nach Wien auf sich, um der Show live beizuwohnen.

Nicht das erste außereuropäische Mitglied

Kanada ist nicht das erste außereuropäische Land, das beim ESC antritt. Theoretisch dürfen alle Mitglieder der Europäischen Rundfunkunion, kurz EBU, an dem Wettbewerb teilnehmen. Dafür müssen sie nicht Teil der EU sein. Länder wie Georgien und Armenien tun das seit Jahren und sind mittlerweile erfahrene ESCler. Zuletzt kam Australien 2015 hinzu. Es passiert also nicht alle Tage, dass neue Länder der Gruppe beitreten.

Premierminister Mark Carney machte die frohe Botschaft am 1. Juli, dem kanadischen Nationalfeiertag, offiziell. 2027 wird das Land erstmals eine:n eigene:n Künstler:in zum Halbfinale nach Bulgarien entsenden. Zwar hatte Kanada vorher nie eine eigene Startnummer, doch kanadische Musiker:innen waren bereits beim ESC für andere Länder angetreten. Eine damals noch unbekannte Céline Dion zum Beispiel: Mit „Ne Partez Pas Sans Moi“ gewann sie 1988 den Wettbewerb für die Schweiz.

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Große Freude bei ESC-Kommission und Fans

Die ESC-Kommission freut sich über das neu gewonnene Mitglied: Direktor Martin Green hieß Kanada in der „Eurovision-Familie“ willkommen. Auch die Begeisterung bei den Fans ist groß: „Mit Abstand der beste Tag meines Lebens“, äußerte sich ein Nutzer auf TikTok zu den Neuigkeiten.

Die Kanadier:innen lieben Europa, und andersherum: Eine Umfrage ergab, dass rund 25 Prozent der Kanadier:innen einen Beitritt zur EU sinnvoll fänden, weitere 58 Prozent wollen den Vorschlag überprüfen lassen. Ein EU-Beitritt ist laut den Beitrittsregeln formal zwar nicht möglich, doch die Teilnahme beim ESC ist zumindest eine klare Besiegelung der internationalen Freundschaft.